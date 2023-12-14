Обанкротившееся ГПТ может стать собственником подстанции в Белгороде

Ранее МУП «ГПТ» занималось регулярными перевозками пассажиров автобусами и троллейбусами в городском и пригородном сообщении. В 2019 году предприятие признали банкротом. А в феврале этого года имущество ГПТ продали с торгов в два раза дешевле изначальной цены активов.