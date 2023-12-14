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Троллейбус

Обанкротившееся ГПТ может стать собственником подстанции в Белгороде

14 декабря 2023, 04:08
Фото: 1MI
Троллейбус
Арбитражный суд удовлетворил иск «Городского пассажирского транспорта» к мэрии Белгорода и региональному Управлению Росреестра о признании права собственности на тепловую подстанцию.

В сентябре этого года «Городской пассажирский транспорт» подало арбитражный иск о 
признании права собственности в силу приобретательской давности* на здание тепловой подстанции № 11 на улице Преображенской.

* По статье 234 Гражданского кодекса можно стать собственником недвижимости, которой непрерывно владеешь 15 лет.

6 декабря суд удовлетворил иск, и предприятие признали собственником подстанции. Но решение ещё может быть обжаловано в месячный срок, если ответчик подаст на апелляцию.

Ранее МУП «ГПТ» занималось регулярными перевозками пассажиров автобусами и троллейбусами в городском и пригородном сообщении. В 2019 году предприятие признали банкротом. А в феврале этого года имущество ГПТ продали с торгов в два раза дешевле изначальной цены активов.

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#Имущество#Мэрия белгорода#Подстанция#Новости Белгорода#Эксклюзив#Троллейбусы#Белгород#Екатерина Никулина#Право собственности#Управление Росреестра#Арбитражный иск
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