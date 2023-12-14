Обанкротившееся ГПТ может стать собственником подстанции в Белгороде

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В сентябре этого года «Городской пассажирский транспорт» подало арбитражный иск о
признании права собственности в силу приобретательской давности* на здание тепловой подстанции № 11 на улице Преображенской.
* По статье 234 Гражданского кодекса можно стать собственником недвижимости, которой непрерывно владеешь 15 лет.
6 декабря суд удовлетворил иск, и предприятие признали собственником подстанции. Но решение ещё может быть обжаловано в месячный срок, если ответчик подаст на апелляцию.
Ранее МУП «ГПТ» занималось регулярными перевозками пассажиров автобусами и троллейбусами в городском и пригородном сообщении. В 2019 году предприятие признали банкротом. А в феврале этого года имущество ГПТ продали с торгов в два раза дешевле изначальной цены активов.