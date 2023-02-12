В Белгороде с торгов продали имущество обанкротившегося ГПТ за 31 млн рублей

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Торги по продаже имущества обанкротившегося МУП «Городской пассажирский транспорт» состоялись в Белгороде. Начальная цена активов составляла 68,9 млн рублей. В список входили грузовики, подстанции, контактные линии троллейбусов.
В итоге имущество продали за 31,1 млн рублей. Покупателями стали две компании и два индивидуальных предпринимателя.
Контактные линии троллейбусов за 13 млн рублей купило белгородское ООО «Эско», занимающееся производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Две подстанции за 17,8 млн рублей приобрело ООО «Научно-производственное объединение „Химтэк“».
Предприниматель из Белгородской области Наталия Серикова купила на торгах прицеп к КамАЗу за 66,9 тыс. рублей. Бизнесмен из Ростовской области Сергей Тронин приобрёл КамАЗ 53 212 и Зил-130 за 191,1 тыс. рублей.
Напомним, что активы МУП «ГПТ» планировали продать за 449,5 млн рублей. Заявки на участие в аукционе начали принимать в январе. Ранее троллейбусную подстанцию за 7,6 млн рублей выкупило ООО «Строительная компания „Инвестпромэлит“».