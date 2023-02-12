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В Белгороде с торгов продали имущество обанкротившегося ГПТ за 31 млн рублей

12 февраля 2023, 11:18
Фото: 1MI
Имущество приобрели две компании и два предпринимателя, один из них — из Ростовской области. Цена активов изначально составляла 68,9 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Торги по продаже имущества обанкротившегося МУП «Городской пассажирский транспорт» состоялись в Белгороде. Начальная цена активов составляла 68,9 млн рублей. В список входили грузовики, подстанции, контактные линии троллейбусов.

В итоге имущество продали за 31,1 млн рублей. Покупателями стали две компании и два индивидуальных предпринимателя.

Контактные линии троллейбусов за 13 млн рублей купило белгородское ООО «Эско», занимающееся производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Две подстанции за 17,8 млн рублей приобрело ООО «Научно-производственное объединение „Химтэк“».

Предприниматель из Белгородской области Наталия Серикова купила на торгах прицеп к КамАЗу за 66,9 тыс. рублей. Бизнесмен из Ростовской области Сергей Тронин приобрёл КамАЗ 53 212 и Зил-130 за 191,1 тыс. рублей.

Напомним, что активы МУП «ГПТ» планировали продать за 449,5 млн рублей. Заявки на участие в аукционе начали принимать в январе. Ранее троллейбусную подстанцию за 7,6 млн рублей выкупило ООО «Строительная компания „Инвестпромэлит“».

Троллейбусы и депо в Белгороде выставили на торги за 449,5 млн рублей
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#Инна Рогова#Общество#Троллейбус#Аукцион#МУП "ГПТ"#Подстанции#Контактные линии#Белгородская область#Белгород
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