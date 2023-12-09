Плесень вместо пользы? Белгородец пожаловался на йогурт с грибком

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Покупатель пришел в магазин «Магнит», собирался насладиться йогуртом, но что-то пошло не по плану. Трапеза была испорчена запахом плесени, замеченным сразу же после вскрытия упаковки. Проблема стала очевидной, когда белгородец заглянул в упаковку:
— Купил йогурт в магазине сети «Магнит». Срок годности не истёк. При вскрытии сразу ощутил запах плесени. Внутри на горлышке нашлась и сама плесень. При этом крышка была закрыта герметично.
Житель Белгородской области
Учитывая, что на фото виднеется срок годности до 15 декабря, а фото редакция получила 8 декабря, можно полагать, что продукт испортился из-за ненадлежащего хранения. Но точно сказать сложно.
Встаёт вопрос о том, нужно ли проверять молочные продукты прямо у кассы перед покупкой. «Магнит» пока никак не отреагировал на наши публикации инцидента, как и «Белый город» — компания-производитель.