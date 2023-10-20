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молоток

Парковочные места и нежилые помещения в ЖК «Империал» снова выставили на торги

20 октября 2023, 11:01
Фото: 1MI
молоток
В федеральном реестре появилась информация о том, что имущество обанкротившейся компании-застройщика «Строитель Белогорья» выставили на торги, которые начнутся с 27 октября. Общая сумма лотов — 20 млн рублей.

АО «Строитель Белогорья» — инвестиционная компания, которая занималась подготовкой к продаже недвижимого имущества с 2012 года. Уставный капитал — 10 млн рублей. В марте 2021 года, спустя год после заявления от Московского индустриального банка, её признали банкротом. Сейчас на счету «Строителя Белогорья» — минус почти 500 млн рублей, сумма долга — 911 миллионов.

19 октября ещё 40 объектов имущества компании выставили на торги. Это 34 парковочных места на 15,2 млн рублей и шесть нежилых помещений на 5,2 миллиона. Все объекты расположены в элитном ЖК «Империал» в центре Белгорода.

Сейчас выставленное на торги имущество АО ИК «Строитель Белогорья» находится в залоге у АО «МИнБанк».

Имущество компании начали выставлять на торги с осени 2021 года. С молотка ушли недостроенный дом на ул. Пушкина, 20, парковочные места под ЖК «Империал», башенный кран, автомобиль и другое имущество.

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#Имущество#Новости Белгорода#Эксклюзив#Нежилые помещения#Белгород#Екатерина Никулина#Белгородский бизнес#Парковочные места#Строитель Белогорья#Обанкротившаяся компания
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