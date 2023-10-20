Парковочные места и нежилые помещения в ЖК «Империал» снова выставили на торги

АО «Строитель Белогорья» — инвестиционная компания, которая занималась подготовкой к продаже недвижимого имущества с 2012 года. Уставный капитал — 10 млн рублей. В марте 2021 года, спустя год после заявления от Московского индустриального банка, её признали банкротом. Сейчас на счету «Строителя Белогорья» — минус почти 500 млн рублей, сумма долга — 911 миллионов.