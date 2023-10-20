Парковочные места и нежилые помещения в ЖК «Империал» снова выставили на торги

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
АО «Строитель Белогорья» — инвестиционная компания, которая занималась подготовкой к продаже недвижимого имущества с 2012 года. Уставный капитал — 10 млн рублей. В марте 2021 года, спустя год после заявления от Московского индустриального банка, её признали банкротом. Сейчас на счету «Строителя Белогорья» — минус почти 500 млн рублей, сумма долга — 911 миллионов.
19 октября ещё 40 объектов имущества компании выставили на торги. Это 34 парковочных места на 15,2 млн рублей и шесть нежилых помещений на 5,2 миллиона. Все объекты расположены в элитном ЖК «Империал» в центре Белгорода.
Сейчас выставленное на торги имущество АО ИК «Строитель Белогорья» находится в залоге у АО «МИнБанк».
Имущество компании начали выставлять на торги с осени 2021 года. С молотка ушли недостроенный дом на ул. Пушкина, 20, парковочные места под ЖК «Империал», башенный кран, автомобиль и другое имущество.