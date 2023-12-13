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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Иконников сообщил о состоянии пострадавших во время ЧП в Краснояружском районе

В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при подрыве авто на мине

13 декабря 2023, 15:53
Фото: 1MI

Иконников сообщил о состоянии пострадавших во время ЧП в Краснояружском районе

Один мужчина находится в тяжёлом состоянии. Ещё двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести. Подробности сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников.
Сюжет
Мина

Сегодня, 13 декабря, в районе хутора Высокий в Краснояружском районе машина с мирными жителями подорвалась на мине. Пострадали три человека.

По словам Андрея Иконникова, один из мужчин находится в тяжелом состоянии. У него частичная ампутация ног. В настоящее время он находится в операционной.

Также во время ЧП пострадала женщина, она находится в городской больнице №2. Женщина получила ранения средней степени тяжести — ушибы, сотрясение головного мозга. Ещё одному мужчине оказали медицинскую помощь в Краснояружской ЦРБ. Сейчас его перевозят на госпитализацию в горбольницу №2. Мужчина получил травмы средней степени тяжести — ушибы, сотрясение мозга.

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#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Мина#Чп#Краснояружский район#Белгород#Алина Харина#Андрей иконников#СВО
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