В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при подрыве авто на мине

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Сегодня, 13 декабря, в районе хутора Высокий в Краснояружском районе машина с мирными жителями подорвалась на мине. Пострадали три человека.
По словам Андрея Иконникова, один из мужчин находится в тяжелом состоянии. У него частичная ампутация ног. В настоящее время он находится в операционной.
Также во время ЧП пострадала женщина, она находится в городской больнице №2. Женщина получила ранения средней степени тяжести — ушибы, сотрясение головного мозга. Ещё одному мужчине оказали медицинскую помощь в Краснояружской ЦРБ. Сейчас его перевозят на госпитализацию в горбольницу №2. Мужчина получил травмы средней степени тяжести — ушибы, сотрясение мозга.