В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при подрыве авто на мине

Также во время ЧП пострадала женщина, она находится в городской больнице №2. Женщина получила ранения средней степени тяжести — ушибы, сотрясение головного мозга. Ещё одному мужчине оказали медицинскую помощь в Краснояружской ЦРБ. Сейчас его перевозят на госпитализацию в горбольницу №2. Мужчина получил травмы средней степени тяжести — ушибы, сотрясение мозга.