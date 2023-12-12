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Набережная «Берега»

Восьмиметровую ель установят на набережной «Берега» в Белгороде

12 декабря 2023, 06:47
Фото: страница мэра Валентина Демидова в соцсети
Набережная «Берега»

В Белгороде начали по-новогоднему оформлять набережную «Берега»

Элементы декора сотрудники Белгорблагоустройства привезли на территорию общественного пространства в понедельник. Некоторые деревья на набережной уже украсили гирляндами, однако основная часть оформления ещё впереди. Подробности сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

В Белгороде приступили к праздничному оформлению обновлённой набережной «Берега». Рабочие уже завезли на территорию все необходимые элементы декора, которыми украсят общественное пространство.

Известно, что на набережной установят восьмиметровую ель, пять световых деревьев и деревянную горку. На новогодних праздниках белгородцев будет ждать праздничная программа.

На набережной уже украсили несколько деревьев гирляндами. Нарядные деревья находятся на участке вдоль «Конпрока». Его откроют для посещения уже в конце декабря.

Напомним, что вчера, 11 декабря, рабочие приступили к украшению ёлки на Соборной площади в Белгороде. Торжественное открытие с участием Деда Мороза планируется провести уже в эту субботу, 16 декабря.

Набережная «Берега»Набережная «Берега»
Набережная "Берега"Набережная "Берега"
Набережная "Берега"Набережная "Берега"
Набережная "Берега"Набережная "Берега"
Набережная «Берега»Набережная «Берега»
Набережная "Берега"Набережная "Берега"
Набережная "Берега"Набережная "Берега"
Набережная «Берега»
Фото: личная страница мэра Валентина Демидова
Сосульками, бусами и гирляндами украсят главную ёлку Белгорода
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