Восьмиметровую ель установят на набережной «Берега» в Белгороде

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:50
В Белгороде приступили к праздничному оформлению обновлённой набережной «Берега». Рабочие уже завезли на территорию все необходимые элементы декора, которыми украсят общественное пространство.
Известно, что на набережной установят восьмиметровую ель, пять световых деревьев и деревянную горку. На новогодних праздниках белгородцев будет ждать праздничная программа.
На набережной уже украсили несколько деревьев гирляндами. Нарядные деревья находятся на участке вдоль «Конпрока». Его откроют для посещения уже в конце декабря.
Напомним, что вчера, 11 декабря, рабочие приступили к украшению ёлки на Соборной площади в Белгороде. Торжественное открытие с участием Деда Мороза планируется провести уже в эту субботу, 16 декабря.