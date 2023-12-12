Сугробы в Белгородской области не уменьшатся: снегопад в регионе продолжится

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Белгородской области в среду, 13 декабря, снег не прекратится. Ночью ожидаются небольшие осадки. Днём, по прогнозам синоптиков, будет умеренный снег.
Ночью температура воздуха в регионе составит от -8 °С до -3 °С. Днём — от -7 °С до -2 °С. Ветер юго-восточный 8-13 м/с.
В Белгороде 13 декабря будет облачно. Ночью снег пройдёт при -5 °С. Днём осадки не прекратятся, температура тоже не изменится.
Снег и снег с дождём в Белгороде будут идти до конца недели, за исключением субботы, 16 декабря. Температура около 0 °С ожидается в пятницу и воскресенье, 15 и 17 декабря. В остальные дни будет мороз.
Добавим, что в Белгородской области всё ещё действует жёлтый уровень погодной опасности. Связан он, правда, не с сильным снегопадом, а с гололёдом.