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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Снег

Сугробы в Белгородской области не уменьшатся: снегопад в регионе продолжится

12 декабря 2023, 11:48
Фото: Midjourney
Снег

Снег в Белгородской области не прекратится в среду

13 декабря в регионе вновь будет снежно. Похолодает до -8 °С, предупреждают в МЧС. В регионе всё ещё действует жёлтый уровень погодной опасности. Правда, связан он вовсе не со снегопадом.
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Погода

В Белгородской области в среду, 13 декабря, снег не прекратится. Ночью ожидаются небольшие осадки. Днём, по прогнозам синоптиков, будет умеренный снег.

Ночью температура воздуха в регионе составит от -8 °С до -3 °С. Днём — от -7 °С до -2 °С. Ветер юго-восточный 8-13 м/с.

В Белгороде 13 декабря будет облачно. Ночью снег пройдёт при -5 °С. Днём осадки не прекратятся, температура тоже не изменится.

Снег и снег с дождём в Белгороде будут идти до конца недели, за исключением субботы, 16 декабря. Температура около 0 °С ожидается в пятницу и воскресенье, 15 и 17 декабря. В остальные дни будет мороз.

Добавим, что в Белгородской области всё ещё действует жёлтый уровень погодной опасности. Связан он, правда, не с сильным снегопадом, а с гололёдом.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Прогноз погоды#Инна Рогова#Белгород
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