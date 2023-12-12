Песня Ваенги не помогла: Гладков отчитал главу района из-за ремонта дома бойца СВО

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Жена участника СВО из села Богданово в Новооскольском горокруге ранее попросила помочь с ремонтом крыши дома и забора. Чиновники доложили, что работы выполнены.
12 декабря губернатор Вячеслав Гладков позвонил женщине, чтобы уточнить качество ремонта. Белгородка ответила, что забор после долгих разбирательств сделали. Однако с крышей остались проблемы — она течёт. Жене бойца ответили, что завершить работы смогут весной.
«По крайней мере, ветром её не сдувает», — заключила белгородка. Женщина добавила, что надеется, что муж в отпуске закончит работы сам.
Гладков решил уточнить вопрос у главы Новооскольского горокруга Андрея Гриднева. Прослушав песню Елены Ваенги «Желаю, чтобы все были здоровы», которая стоит у Гриднева на звонке, губернатор заявил, что будет ругаться.
Объём небольшой, но починили так, что крышу не сносит, но она течёт. И человек радуется — это вообще звучит жутко.
Вячеслав Гладков
Губернатор поручил завершить ремонт до Нового года. При разговоре с белгородкой глава региона выразил надежду, что «муж вернётся к новой крыше».
Позвонил Гладков и другим жителям региона.