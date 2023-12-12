Песня Ваенги не помогла: Гладков отчитал главу района из-за ремонта дома бойца СВО

Гладков проверил отработку чиновниками жалоб белгородцев

Глава региона позвонил нескольким белгородцам, чтобы узнать, как чиновники отработали их обращения. Не во всех случаях всё было выполнено до конца. Так, в Новооскольском горокруге не смогли нормально починить крышу дома бойца СВО.

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