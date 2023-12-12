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Published Сегодня, 15:06

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Вячеслав Гладков

Песня Ваенги не помогла: Гладков отчитал главу района из-за ремонта дома бойца СВО

12 декабря 2023, 15:06
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Вячеслав Гладков

Гладков проверил отработку чиновниками жалоб белгородцев

Глава региона позвонил нескольким белгородцам, чтобы узнать, как чиновники отработали их обращения. Не во всех случаях всё было выполнено до конца. Так, в Новооскольском горокруге не смогли нормально починить крышу дома бойца СВО.
Сюжет
Суд

Жена участника СВО из села Богданово в Новооскольском горокруге ранее попросила помочь с ремонтом крыши дома и забора. Чиновники доложили, что работы выполнены.

12 декабря губернатор Вячеслав Гладков позвонил женщине, чтобы уточнить качество ремонта. Белгородка ответила, что забор после долгих разбирательств сделали. Однако с крышей остались проблемы — она течёт. Жене бойца ответили, что завершить работы смогут весной.

«По крайней мере, ветром её не сдувает», — заключила белгородка. Женщина добавила, что надеется, что муж в отпуске закончит работы сам.

Гладков решил уточнить вопрос у главы Новооскольского горокруга Андрея Гриднева. Прослушав песню Елены Ваенги «Желаю, чтобы все были здоровы», которая стоит у Гриднева на звонке, губернатор заявил, что будет ругаться.

Объём небольшой, но починили так, что крышу не сносит, но она течёт. И человек радуется — это вообще звучит жутко.
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил завершить ремонт до Нового года. При разговоре с белгородкой глава региона выразил надежду, что «муж вернётся к новой крыше».

Позвонил Гладков и другим жителям региона.

Вячеслав Гладков звонит белгородцам и чиновникам
Видео: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Гладков пообещал поделиться рецептом блюда из тыквы к Новому году
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