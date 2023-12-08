50 метров от госграницы: Гладков рассказал о жизни в белгородской Новой Таволжанке

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, сегодня, 8 декабря, он поехал посмотреть, как проходят восстановительные работы в Новой Таволжанке.
Главное, что поражает, — это мужество. Кто не был — там 50 метров от государственной границы. Люди живут. Это удивительное мужество, гражданский патриотизм людей, которые не покидают свою землю и свои дома.
Вячеслав Гладков
Гладков также отметил, что мужеством обладают и строители, которые восстанавливают там жильё, несмотря на то, что в Новой Таволжанке ранее уже погибли рабочие.
Напомним, ранее стало известно, что в Новой Таволжанке восстановили ещё 21 дом, а строителей, которые там работают, наградят.