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Published Сегодня, 13:47

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50 метров от госграницы: Гладков рассказал о жизни в белгородской Новой Таволжанке

50 метров от госграницы: Гладков рассказал о жизни в белгородской Новой Таволжанке

8 декабря 2023, 13:47
Фото: 1MI
Глава региона проверил ход восстановления жилья в приграничном населённом пункте. Об этом он рассказал в ходе пленарного заседания XXI Иоасафовских чтений.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, сегодня, 8 декабря, он поехал посмотреть, как проходят восстановительные работы в Новой Таволжанке.

Главное, что поражает, — это мужество. Кто не был — там 50 метров от государственной границы. Люди живут. Это удивительное мужество, гражданский патриотизм людей, которые не покидают свою землю и свои дома.
Вячеслав Гладков

Гладков также отметил, что мужеством обладают и строители, которые восстанавливают там жильё, несмотря на то, что в Новой Таволжанке ранее уже погибли рабочие.

Напомним, ранее стало известно, что в Новой Таволжанке восстановили ещё 21 дом, а строителей, которые там работают, наградят.

Гладков: в Шебекино и Новой Таволжанке осталось восстановить чуть больше 500 домов
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#Белгородская область#Иоасафовские чтения#Белгород#Кристина Семенчук#Восстановительные работы#Пленарное заседание#Госграница#Восстановление жилья#Губернатор Вячеслав Гладков#Белгородская Новая Таволжанка
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