Студент в Белгороде хотел получить выигрыш со ставки на спорт, но потерял все деньги

Мошенники обманули белгородца на 23 тысячи рублей

С белгородцем связались аферисты и предложили ему заработать на ставках на спорт. Тот согласился и перевёл 1500 рублей. После этого ему пришло сообщение о выигрыше 70 тыс. рублей, но, чтобы перевести деньги себе, необходимо было оплатить комиссию. Парень попытался это сделать, но потерял деньги.