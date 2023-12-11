Студент в Белгороде хотел получить выигрыш со ставки на спорт, но потерял все деньги

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
18-летний студент из Белгорода попался на удочку мошенников, которые предложили ему беспроигрышную схему ставок на спорт. Молодой человек перешёл по предоставленной ссылке, сделал ставку в размере 1,5 тыс. рублей и получил сообщение о выигрыше 70 тыс. рублей.
Чтобы забрать деньги, необходимо было оплатить комиссию. Парень несколько раз ввёл данные своей банковской карты, но получил уведомления об ошибке. Позже белгородец обнаружил, что все его деньги с карты оказались списаны, а выигранные деньги он так и не получил.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящий момент полицейские разыскивают злоумышленников.
Напомним, что в предновогодний период возрастает шанс попасться на мошенников. Белгородцев могут обманывать при покупке подарков, ёлок, зимних шин и приобретении путёвок.