Фонд «Поколение» передал микроавтобус для волоконовских творческих коллективов

«Восемь человек — это как раз стандартный состав нашей арт-группы, которая выступает в отдалённых сёлах. Теперь они могут добраться и спокойно отработать свою программу, принося радость и удовлетворение всем нашим жителям» — Юлия Алексенко, директор МБУК «Централизованная система культурно-досуговых учреждений» Волоконовского района.