Фонд «Поколение» передал микроавтобус для волоконовских творческих коллективов

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
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Updated Сегодня, 12:01
Собравшихся поздравил глава муниципалитета. Сергей Бикетов отметил:
«Волоконовские работники культуры отдают своей профессии много сил, частичку души. Доказательство тому — победы и призовые места в различных конкурсах и фестивалях. Авто, безусловно, поможет местным талантам стать ближе к своим зрителям».
Сфера культуры в Волоконовском районе — это большая и важная отрасль, в которой творчески, инициативно трудятся более трёхсот сотрудников. Благодаря нацпроекту «Культура» в районе на базе Центра культурного развития п. Волоконовка открылся кинозал, ремонтируются и оснащаются учреждения культуры, музыкальные школы, библиотеки, музей. По населённым пунктам Волоконовского района курсирует передвижной центр — автоклуб.
«Восемь человек — это как раз стандартный состав нашей арт-группы, которая выступает в отдалённых сёлах. Теперь они могут добраться и спокойно отработать свою программу, принося радость и удовлетворение всем нашим жителям» — Юлия Алексенко, директор МБУК «Централизованная система культурно-досуговых учреждений» Волоконовского района.
Также благодаря фонду «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча местный комплексный центр социального обслуживания получил новое медицинское оборудование.
Здесь проходят лечение пенсионеры со всей области. Современное оснащение позволит увеличить охват процедур, которые назначают отдыхающим. Основное направление — лечение болезней суставов и опорно-двигательного аппарата.
Благотворительная организация уделяет особое внимание медицинской теме, в частности, помощи людям преклонного возраста. Это одна из приоритетных задач, начиная с 2000-х годов, когда в регионе начали открывать первые медицинские центры фонда.
«Они позволили совершить прорыв в офтальмологии. Тысячи и тысячи наших ветеранов вернули зрение, увидели мир в других красках. Философия — она нисколько не поменялась, и фонд „Поколение“ приходит именно туда, где это необходимо» — Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Владимировича Скоча.