Выберем вместе! Стартует этап голосования Стипендии Фонда «Поколение» «Студент года»

Для того, чтобы проголосовать за одного из претендентов, нужно зайти на страницу соискателя. Голосование осуществляется с обязательной регистрацией телефонного номера и личной страницы в социальной сети «ВКонтакте». Личная страница должна быть активной и созданной не менее 6 месяцев назад.