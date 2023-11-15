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Published Сегодня, 11:42

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Выберем вместе! Стартует этап голосования Стипендии Фонда «Поколение» «Студент года»

Выберем вместе! Стартует этап голосования Стипендии Фонда «Поколение» «Студент года»

15 ноября 2023, 11:42
15 ноября стартует этап голосования Стипендии Фонда «Поколение» Андрея Скоча «Лучший студент года».

Жители Белгородской области смогут сами определить, кто станет обладателем почетного звания и стипендии в размере 15 или 20 тысяч рублей ежемесячно.

В этом году процесс голосования будет проходить на сайте студентгода.рф и продлится неделю. С 15 по 21 ноября каждый житель региона сможет выбрать победителей.

Номинаций Стипендии «Лучший студент года» пятнадцать. Сохранены и степени победителей: победитель Первой степени будет получать 20 тыс. рублей, а Второй — 15 тыс. рублей в течение учебного года.

В этом году ходе конкурса было подано 442 заявок во всех 15 номинациях. Из них 122 прошли проверку и были допущены до этапа голосования.

Для того, чтобы проголосовать за одного из претендентов, нужно зайти на страницу соискателя. Голосование осуществляется с обязательной регистрацией телефонного номера и личной страницы в социальной сети «ВКонтакте». Личная страница должна быть активной и созданной не менее 6 месяцев назад.

Голосование осуществляется жителями Белгородской области, отдать голос можно только за одну кандидатуру. До объявления завершения голосования результаты можно смотреть в режиме онлайн на официальном сайте программы.

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#Общество#Белгородская область#Андрей Скоч#Фонд Поколение#Стипендия#Голосование#Лучший студент года#Артем Черненко
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