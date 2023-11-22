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Фонд «Поколение» вручил премию «По ZOVу слова» белгородским журналистам

Фонд «Поколение» вручил премию «По ZOVу слова» белгородским журналистам

22 ноября 2023, 18:14
Фото: Фонд "Поколение"
Дипломы получили 40 представителей Интернет-СМИ, печатных изданий, телерадиокомпаний и радио.

Фонд «Поколение» Андрея Скоча вручил премию «По ZOVу слова» белгородским журналистам. Премией Фонд отметил важность работы СМИ, которые в настоящее время освещают события в приграничье, рассказывают о работе волонтёров, восстановлении пострадавшего жилья.

Награждение прошло в Старом Осколе. Представителей СМИ приветствовал депутат Государственной Думы Никита Румянцев, глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков и помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник.

Дипломы получили 40 представителей СМИ Белгородской области, среди которых и редакция Бел.Ру.

Фото: Фонд "Поколение"

Андрей Мирошник отметил, что ни один из проектов фонда «Поколение» не обходится без информационной поддержки белгородских СМИ: «Фонд более 20 лет занимается реставрацией памятников и возрождением мемориалов. За это время почти треть всех восстановительных работ в регионе проведена под эгидой Фонда. Эта работа актуальна сейчас, как никогда. Мы поддерживаем ветеранов различных войн, а сегодня включились и в работу по реабилитации солдат, раненных на СВО. В своё время эти проекты были инициированы именно журналистами, за что огромное спасибо всему вашему сообществу».

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