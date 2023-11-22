Фонд «Поколение» вручил премию «По ZOVу слова» белгородским журналистам

Андрей Мирошник отметил, что ни один из проектов фонда «Поколение» не обходится без информационной поддержки белгородских СМИ: «Фонд более 20 лет занимается реставрацией памятников и возрождением мемориалов. За это время почти треть всех восстановительных работ в регионе проведена под эгидой Фонда. Эта работа актуальна сейчас, как никогда. Мы поддерживаем ветеранов различных войн, а сегодня включились и в работу по реабилитации солдат, раненных на СВО. В своё время эти проекты были инициированы именно журналистами, за что огромное спасибо всему вашему сообществу».