Фонд «Поколение» вручил премию «По ZOVу слова» белгородским журналистам

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Фонд «Поколение» Андрея Скоча вручил премию «По ZOVу слова» белгородским журналистам. Премией Фонд отметил важность работы СМИ, которые в настоящее время освещают события в приграничье, рассказывают о работе волонтёров, восстановлении пострадавшего жилья.
Награждение прошло в Старом Осколе. Представителей СМИ приветствовал депутат Государственной Думы Никита Румянцев, глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков и помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Дипломы получили 40 представителей СМИ Белгородской области, среди которых и редакция Бел.Ру.
Андрей Мирошник отметил, что ни один из проектов фонда «Поколение» не обходится без информационной поддержки белгородских СМИ: «Фонд более 20 лет занимается реставрацией памятников и возрождением мемориалов. За это время почти треть всех восстановительных работ в регионе проведена под эгидой Фонда. Эта работа актуальна сейчас, как никогда. Мы поддерживаем ветеранов различных войн, а сегодня включились и в работу по реабилитации солдат, раненных на СВО. В своё время эти проекты были инициированы именно журналистами, за что огромное спасибо всему вашему сообществу».