Вейделевский ФОК получил новый автомобиль от фонда «Поколение»

«Мы видим, как активно развивается проект ГТО в Белгородской области, в том числе и в Вейделевском районе. И переданный в дар автомобиль, приобретённый на средства фонда Андрея Скоча, это, в первую очередь, оценка труда всех работников спортивной сферы района. Это позволит им быть ещё более мобильнее, чтобы участвовать в тестировании школьников, невзирая на расстояния», — отметил помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник.