Вейделевский ФОК получил новый автомобиль от фонда «Поколение»

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Физкультурно-спортивный комплекс в Вейделевке включает в себя крытые площадки для занятий игровыми и силовыми видами спорта, а также плавательный бассейн.
Как рассказал руководитель ФОКа Олег Харитонов, с появлением служебного автомобиля на различных турнирах в любой точке района будут присутствовать квалифицированные судьи из райцентра, на новый уровень выйдет реализация проекта «Дворовой тренер», станет возможным принимать нормы ГТО непосредственно в любой сельской школе.
«Мы видим, как активно развивается проект ГТО в Белгородской области, в том числе и в Вейделевском районе. И переданный в дар автомобиль, приобретённый на средства фонда Андрея Скоча, это, в первую очередь, оценка труда всех работников спортивной сферы района. Это позволит им быть ещё более мобильнее, чтобы участвовать в тестировании школьников, невзирая на расстояния», — отметил помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник.