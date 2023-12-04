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Published Сегодня, 13:09

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Updated Сегодня, 13:12

Вейделевский ФОК получил новый автомобиль от фонда «Поколение»

Вейделевский ФОК получил новый автомобиль от фонда «Поколение»

4 декабря 2023, 13:09
Фото: Фонд "Поколение"
Новая «Лада Гранта» поможет координировать проведение спортивных соревнований в различных сёлах и посёлках района.

Физкультурно-спортивный комплекс в Вейделевке включает в себя крытые площадки для занятий игровыми и силовыми видами спорта, а также плавательный бассейн.

Как рассказал руководитель ФОКа Олег Харитонов, с появлением служебного автомобиля на различных турнирах в любой точке района будут присутствовать квалифицированные судьи из райцентра, на новый уровень выйдет реализация проекта «Дворовой тренер», станет возможным принимать нормы ГТО непосредственно в любой сельской школе.

Фото: Фонд "Поколение"

«Мы видим, как активно развивается проект ГТО в Белгородской области, в том числе и в Вейделевском районе. И переданный в дар автомобиль, приобретённый на средства фонда Андрея Скоча, это, в первую очередь, оценка труда всех работников спортивной сферы района. Это позволит им быть ещё более мобильнее, чтобы участвовать в тестировании школьников, невзирая на расстояния», — отметил помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник.

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#Белгородская область#Андрей Скоч#Поколение#Судьи#Сельская школа#Белгород#Кристина Семенчук#Спортивные соревнования#Турниры
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