Стала известна дата выборов президента России

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В Сети появилось постановление Совета Федерации о назначении выборов президента Российской Федерации. Голосование состоится 17 марта 2024 года.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что этим решением дали старт предвыборной кампании. Рассматривается возможность проведения трёхдневного голосования, процитировали слова главы комиссии журналисты РИА «Новости».
Конституция РФ гласит, что президентом избирается россиянин не моложе 35 лет, который прожил в стране не меньше 25 лет и никогда не имел гражданства иностранного государства. Глава страны избирается на шесть лет.