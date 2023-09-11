Старые и новые лица: как изменится состав горсовета Белгорода после выборов

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
На текущий момент стали известны имена депутатов, которые войдут в городской совет Белгорода седьмого созыва по одномандатным округам. Журналисты Бел.Ру изучили состав участников.
Не изменяя традициям, в горсовет нового созыва вошли некоторые избранники народа из предыдущего состава. Это Вадим Радченко, Денис Загребайлов, Олег Головченко, Дмитрий Морозов, Максим Палесика, Илья Салмин, Владислав Караханов, Николай Ряпухин, Эдуард Андросов, Александр Зеберт, Максим Егоров, Александр Стригунов, Артём Рязанов, Валентин Чуев, Ирина Севостьянова и Сергей Амельченко.
Среди участников нового состава нет некоторых депутатов, которые были избраны в состав шестого созыва. Это Михаил Чефранов, Екатерина Клоповская, Константин Ковалев, Владимир Скурятин, Светлана Шаповалова, Марина Лазарева, Александр Щеглов и Юрий Гребенников.
Часть депутатов, которые ранее числились по единым избирательным округам, вошли в состав горсовета уже по одномандатным округам. Это Николай Бутов, Евгений Михайлюков и Лидия Новакова.
Стоит отметить, что всего в горсовете Белгорода будет 39 депутатов. Ещё 12 мест распределят по итогам голосования по партийным спискам.