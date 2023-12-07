Шоколадные животные и мармелад: для юных белгородцев закупят 263 новогодних подарка

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
На сайте госзакупок появилась заявка на поставку детских новогодних подарков. Заказчик — администрация Белгорода — готов отдать за услугу 157 800 рублей.
Подрядчик должен поставить 263 празднично упакованных сладких набора. Упаковка не должна быть повреждена или деформирована и должна выдерживать подъёмно-транспортную обработку, воздействие температур, осадки во время перевозки и разгрузки. Исполнителю запрещается поставлять наборы с истёкшим сроком годности.
В каждом новогоднем подарке должна быть 51 конфета от разных кондитерских фабрик. Заказчик предоставил участникам закупки полный список сладостей, которые должны находиться в наборах.
Заявки на участие в аукционе принимают до 13 декабря. Поставить все новогодние подарки необходимо до 22 декабря.