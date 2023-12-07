Шоколадные животные и мармелад: для юных белгородцев закупят 263 новогодних подарка

Подрядчик должен поставить 263 празднично упакованных сладких набора. Упаковка не должна быть повреждена или деформирована и должна выдерживать подъёмно-транспортную обработку, воздействие температур, осадки во время перевозки и разгрузки. Исполнителю запрещается поставлять наборы с истёкшим сроком годности.