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Сладкие подарки

Шоколадные животные и мармелад: для юных белгородцев закупят 263 новогодних подарка

7 декабря 2023, 11:13
Фото: 1MI
Сладкие подарки

Мэрия Белгорода закупит детские новогодние подарки за 157 тысяч рублей

Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Мэрия города потратит 157 тысяч рублей на покупку 263 детских наборов. Внутри каждого подарка будет 51 конфета.

На сайте госзакупок появилась заявка на поставку детских новогодних подарков. Заказчик — администрация Белгорода — готов отдать за услугу 157 800 рублей.

Подрядчик должен поставить 263 празднично упакованных сладких набора. Упаковка не должна быть повреждена или деформирована и должна выдерживать подъёмно-транспортную обработку, воздействие температур, осадки во время перевозки и разгрузки. Исполнителю запрещается поставлять наборы с истёкшим сроком годности.

В каждом новогоднем подарке должна быть 51 конфета от разных кондитерских фабрик. Заказчик предоставил участникам закупки полный список сладостей, которые должны находиться в наборах.

Заявки на участие в аукционе принимают до 13 декабря. Поставить все новогодние подарки необходимо до 22 декабря.

Состав новогоднего подаркаСостав новогоднего подарка
Состав новогоднего подаркаСостав новогоднего подарка
Состав новогоднего подаркаСостав новогоднего подарка
Состав новогоднего подаркаСостав новогоднего подарка
Состав новогоднего подарка
Фото: сайт госзакупок
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#Белгородская область#Госзакупки#Конфеты#Новости Белгорода#Белгород#Новогодний подарок#Александра Склярова#Сладкий подарок
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