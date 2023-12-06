Слово пацана: в какие районы боялись заходить жители Белгорода в советские годы?

Некоторые группировки дружили друг с другом, а кто-то и враждовал. Например, парни со Старогородского переезда враждовали со Старым городом и Крейдой, но дружили с Песками. Пески же «воевали» с Пушкарным, а в центре был вокзал, где жили «боевые и крутые ребята с уголовным оттенком».