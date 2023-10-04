Молодой участник драки в автобусе в Белгороде рассказал, что произошло

Участников драки в автобусе в Белгороде разыскала полиция

На днях группа подростков и мужчина подрались в автобусе. На 18-летнего парня и двоих его несовершеннолетних приятелей составили протокол за мелкое хулиганство. Снимать побои потерпевший мужчина не стал и сказал, что у него никаких претензий нет, сообщили в региональном УМВД.