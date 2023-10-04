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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Полиция нашла участников драки в автобусе в Белгороде

Молодой участник драки в автобусе в Белгороде рассказал, что произошло

4 октября 2023, 11:50
Фото: 1MI
Полиция нашла участников драки в автобусе в Белгороде

Участников драки в автобусе в Белгороде разыскала полиция

На днях группа подростков и мужчина подрались в автобусе. На 18-летнего парня и двоих его несовершеннолетних приятелей составили протокол за мелкое хулиганство. Снимать побои потерпевший мужчина не стал и сказал, что у него никаких претензий нет, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Драка

Полиция разыскала троих парней, которые подрались в автобусе с мужчиной 2 октября. Видео с моментом происшествия правоохранители обнаружили во время мониторинга Сети. Полицейские установили не только личности подростков, но и обстоятельства случившегося.

Между пассажиром и тремя молодыми людьми произошёл конфликт, который из словесной перепалки перерос в потасовку. Мужчина 1974 года рождения, который участвовал в драке, отказался от прохождения медэкспертизы и заявил, что никаких претензий у него нет.

18-летнего парня и двоих его друзей 16 и 17 лет доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. На них составили протоколы за мелкое хулиганство.

Напомним, инцидент произошёл автобусе неподалёку от остановки «Стадион». Очевидцы сняли драку на камеру. Её причиной стало то, что потерпевший мужчина якобы попросил молодёжь быть повежливее.

Подростки и мужчина подрались в автобусе в Белгороде
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