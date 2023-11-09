Как пуля резкий: белгородец хотел ограбить магазин, но проиграл в драке с продавцами

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Накануне нетрезвый 29-летний мужчина решил ограбить супермаркет в посёлке Северный. Он зашёл в магазин, взял с полок бутылку водки и две упаковки шоколада и спрятал их в свой рюкзак. Выйти из здания мужчина захотел через служебный вход, но там его задержали продавцы.
Тогда он вступил с ними в борьбу, но выронил из рюкзака все украденные товары. Когда его попытку подобрать шоколад прервали, мужчина снова попытался ударить продавца, но потерпел неудачу. Расстроившись, он ушёл с места преступления и по пути выбросил рюкзак с остатками похищенного.
Произошедшее сотрудники магазина сняли на видео, а позже обратились в ОМВД по Белгородскому району. В отношении ранее судимого 29-летнего мужчины возбудили уголовное дело за покушение на грабёж с угрозой применения насилия.
В настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего, ведётся следствие.