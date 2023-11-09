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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Рюкзак

Как пуля резкий: белгородец хотел ограбить магазин, но проиграл в драке с продавцами

9 ноября 2023, 12:37
Фото: Midjourney
Рюкзак

Белгородец пытался украсть бутылку водки и 50 шоколадных батончиков

Попытку кражи 29-летний белгородец предпринял в одном из магазинов в посёлке Северный. Он хотел вынести бутылку водки и две упаковки шоколада, но его задержали продавцы. Мужчина пытался отбиться от них и уйти с украденным, но всё выронил и ушёл ни с чем. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Накануне нетрезвый 29-летний мужчина решил ограбить супермаркет в посёлке Северный. Он зашёл в магазин, взял с полок бутылку водки и две упаковки шоколада и спрятал их в свой рюкзак. Выйти из здания мужчина захотел через служебный вход, но там его задержали продавцы.

Тогда он вступил с ними в борьбу, но выронил из рюкзака все украденные товары. Когда его попытку подобрать шоколад прервали, мужчина снова попытался ударить продавца, но потерпел неудачу. Расстроившись, он ушёл с места преступления и по пути выбросил рюкзак с остатками похищенного.

Произошедшее сотрудники магазина сняли на видео, а позже обратились в ОМВД по Белгородскому району. В отношении ранее судимого 29-летнего мужчины возбудили уголовное дело за покушение на грабёж с угрозой применения насилия.

В настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего, ведётся следствие.

Задержание вора
Видео: пресс-служба УМВД России по Белгородской области
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