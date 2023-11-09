Как пуля резкий: белгородец хотел ограбить магазин, но проиграл в драке с продавцами

Белгородец пытался украсть бутылку водки и 50 шоколадных батончиков

Попытку кражи 29-летний белгородец предпринял в одном из магазинов в посёлке Северный. Он хотел вынести бутылку водки и две упаковки шоколада, но его задержали продавцы. Мужчина пытался отбиться от них и уйти с украденным, но всё выронил и ушёл ни с чем. Подробности сообщили в региональном УМВД.