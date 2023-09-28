Полиция Белгорода разбирается с дракой на улице Есенина

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Выяснилось, что на улице подрались двое мужчин 62 и 47 лет, обоих отвезли в больницу. По предварительным данным, местные жители поссорились и решили выместить свою злость кулаками. По данному факту проводится проверка, выясняются причины происшествия.
Напомним, в августе в Белгороде избили парня с длинными волосами. Конфликт случился в автобусе, молодого человека за волосы вытащили из общественного транспорта на остановке «Стадион», после чего начали избавить. Позже обидчики убежали вверх по проспекту Богдана Хмельницкого.