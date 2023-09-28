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Published Сегодня, 16:27

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Полиция Белгорода разбирается с дракой на улице Есенина

Полиция Белгорода разбирается с дракой на улице Есенина

28 сентября 2023, 16:27
Фото: Bel.ru
В социальных сетях стражи правопорядка увидели запись, на которой был виден лежавший на земле мужчина на улице Есенина. На место направили наряд патрульно-постовой службы, сообщает УМВД России по Белгородской области.
Сюжет
Драка

Выяснилось, что на улице подрались двое мужчин 62 и 47 лет, обоих отвезли в больницу. По предварительным данным, местные жители поссорились и решили выместить свою злость кулаками. По данному факту проводится проверка, выясняются причины происшествия.

Напомним, в августе в Белгороде избили парня с длинными волосами. Конфликт случился в автобусе, молодого человека за волосы вытащили из общественного транспорта на остановке «Стадион», после чего начали избавить. Позже обидчики убежали вверх по проспекту Богдана Хмельницкого.

Полиция проводит проверку по случаю избиения парня с длинными волосами в Белгороде
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#Драка#Происшествия#Полиция#Новости Белгорода#Медпомощь#Белгород#Милена Фишер
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