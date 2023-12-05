Взрывоопасная находка: в Белгороде обнаружили авиабомбу ФАБ

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Сегодня, 5 декабря, на улице Корочанской в Белгороде обнаружили боеприпас времён Великой Отечественной войны. Взрывоопасный предмет нашёл местный житель, который сразу сообщил о находке в районный отдел полиции.
На место выехали взрывотехники, которые определили, что найденным боеприпасом оказалась авиационная бомба ФАБ 50 мм.
Специалисты отвезли предмет на специальный полигон и ликвидировали его.
Напомним, что 20 апреля 2023 года на улице Шаландина упала авиабомба ФАБ-500 и зарылась в землю. Никто в результате её падения не пострадал, однако пять квартир в соседнем доме оказались повреждены.