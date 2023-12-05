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Найденная авиабомба

Взрывоопасная находка: в Белгороде обнаружили авиабомбу ФАБ

5 декабря 2023, 13:42
Фото: региональное МЧС
Найденная авиабомба

В Белгороде нашли авиабомбу

Взрывоопасный предмет обнаружил местный житель на улице Корочанской. Приехавшие на место взрывотехники определили, что боеприпас является авиационной бомбой. Подробности сообщили в региональном МЧС.

Сегодня, 5 декабря, на улице Корочанской в Белгороде обнаружили боеприпас времён Великой Отечественной войны. Взрывоопасный предмет нашёл местный житель, который сразу сообщил о находке в районный отдел полиции.

На место выехали взрывотехники, которые определили, что найденным боеприпасом оказалась авиационная бомба ФАБ 50 мм.

Специалисты отвезли предмет на специальный полигон и ликвидировали его.

Напомним, что 20 апреля 2023 года на улице Шаландина упала авиабомба ФАБ-500 и зарылась в землю. Никто в результате её падения не пострадал, однако пять квартир в соседнем доме оказались повреждены.

Найденная авиабомба ФАБ 50 ммНайденная авиабомба ФАБ 50 мм
Найденная авиабомба ФАБ 50 мм
Фото: региональное МЧС
Что происходит на местах взрывов в Белгороде
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