Что происходит на местах взрывов в Белгороде

Вчера, 20 апреля, в Белгороде на Губкина случился мощный взрыв. По данным Минобороны, над городом произошёл самосброс боеприпаса. Если судить по кадрам с видео, снаряд сперва зарылся в землю, а затем резко рванул. От ударной волны и осколков пострадали четыре квартиры и четыре автомобиля. Сильно пострадало дорожное полотно: на месте падения снаряда образовалась воронка диаметром 20 метров. Первое время жителей к ней не подпускали: по словам очевидцев, сперва службы называли произошедшее последствиями взрыва газа.