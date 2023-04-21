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Published Сегодня, 09:57

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Что происходит на местах взрывов в Белгороде

21 апреля 2023, 09:57
Фото: Bel.ru

В Белгороде продолжаются работы по устранению последствий взрывов: фоторепортаж

Корреспондент Бел.Ру побывал на месте взрыва боеприпаса на проспекте Ватутина в Белгороде. Делимся кадрами оттуда.

Вчера, 20 апреля, в Белгороде на Губкина случился мощный взрыв. По данным Минобороны, над городом произошёл самосброс боеприпаса. Если судить по кадрам с видео, снаряд сперва зарылся в землю, а затем резко рванул. От ударной волны и осколков пострадали четыре квартиры и четыре автомобиля. Сильно пострадало дорожное полотно: на месте падения снаряда образовалась воронка диаметром 20 метров. Первое время жителей к ней не подпускали: по словам очевидцев, сперва службы называли произошедшее последствиями взрыва газа.

На данный момент яму уже засыпали, причём работают спецслужбы и спасатели под холодным дождём. Отремонтировать дорогу хотят к понедельнику, на данный же момент проезжая часть доступна лишь частично — движение по ней открыто только в одном направлении.

Фото: Bel.ru

Отметим, что грязь и землю из воронки раскидало по всей улице — смешавшись с дождём, она превратилась в чавкающую под ногами слякоть. Кроме того, осколками посекло ближайшую «Пятёрочку».

Заметно, что само здание, его кирпичная часть, практически не пострадало. Зато «досталось» так называемой пластиковой «евро-обшивке» магазина — она буквально осыпалась на землю.

Фото: Bel.ru

Отдельно стоит отметить, что один из автомобилей взрывной волной отбросило на крышу «Пятёрочки». Сегодня его доставали с помощью кранов —машину сильно деформировало, особенно заднюю часть.

Фото: Bel.ru

Кроме того, ещё одна воронка поменьше образовалась на Шаландина, 15. Сейчас место оцеплено, и даже сильнее, чем на Губкина: есть вероятность, что под землёй остались взрывные и поражающие элементы. Примерно то же самое заявил и находившийся на месте мэр Валентин Демидов:

Мы не знаем, что там. Просим всех отойти.

На данный момент дом целиком расселён. Видно, что повреждения получили квартиры и балкон.

Фото: Bel.ru

Чудом обошлось без жертв. Пострадали три женщины: у одной — ссадины, у второй — закрытая черепно-мозговая травма, у третьей повысилось давление. Две пациентки госпитализированы.

Работы по устранению последствий продолжаются.

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