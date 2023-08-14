В Белгороде закончился ремонт пострадавших из-за падения авиабомбы квартир

Напомним, что в 20 апреля этого года на улице Шаландина ударилась в дом, упала в землю и зарылась авиабомба ФАБ-500. Взрыва не произошло, но пять квартир получили повреждения. Ремонтировать его начали практически сразу же: к концу июня основные работы были уже завершены, но люди ждали восстановления материалов по заказным позициям.