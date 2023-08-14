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Пострадавший из-за падения бомбы балкон на Шаландина

В Белгороде закончился ремонт пострадавших из-за падения авиабомбы квартир

14 августа 2023, 08:15
Фото: Bel.ru
Пострадавший из-за падения бомбы балкон на Шаландина
Заммэра Василий Голиков во время оперсовещания с правительством региона доложил, что задетые падением авиабомбы квартиры на улице Шаландина полностью восстановлены. На полный ремонт ушло четыре месяца.
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Взрыв

Василий Голиков сообщил, что все пять пострадавших на Шаландина, 15 квартир на данный момент полностью восстановлены.

В среду предлагаю после объезда Шебекино и Таволжанки заехать на Шаландина и оценить качество работ.
Вячеслав Гладков

Голиков пообещал, что к середине недели всё будет организовано.

Напомним, что в 20 апреля этого года на улице Шаландина ударилась в дом, упала в землю и зарылась авиабомба ФАБ-500. Взрыва не произошло, но пять квартир получили повреждения. Ремонтировать его начали практически сразу же: к концу июня основные работы были уже завершены, но люди ждали восстановления материалов по заказным позициям.

Мэр Валентин Демидов докладывал, что работой жильцы пострадавшего дома довольны.

Помимо этого ведётся капитальный ремонт дома, сообщил мэр. Строительная бригада завершает работы по утеплению и облицовке фасада, отремонтированы инженерные сети. Сейчас идёт ремонт кровли. Ремонт планируют завершить до конца сентября.

В Белгороде завершают ремонт в пострадавшем от падения авиабомбы доме
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