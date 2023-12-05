Система ПВО сбила три украинских дрона над Белгородским районом

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
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Updated Сегодня, 17:43
5 декабря над Белгородским районом система ПВО сбила три беспилотника самолётного типа. Никто не пострадал, сообщил глава региона.
При падении обломков БПЛА в посёлке Репном был повреждён легковой транспорт. Территорию продолжают обследовать.
Напомним, что вчера, 4 декабря, под обстрелом оказались пять районов Белгородской области. Несколько населённых пунктов ВСУ атаковали с помощью беспилотников. Так, в одном из районов с дрона сбросили осколочный боеприпас, ещё два взрывных устройства сбросили в Белгородском районе над Щетиновкой.