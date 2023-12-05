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Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 17:43

Updated Сегодня, 17:43

Система ПВО сбила три украинских дрона над Белгородским районом

Система ПВО сбила три украинских дрона над Белгородским районом

5 декабря 2023, 17:39
Фото: Midjourney
Во время падения обломков была повреждена машина в посёлке под Белгородом. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

5 декабря над Белгородским районом система ПВО сбила три беспилотника самолётного типа. Никто не пострадал, сообщил глава региона.

При падении обломков БПЛА в посёлке Репном был повреждён легковой транспорт. Территорию продолжают обследовать.

Напомним, что вчера, 4 декабря, под обстрелом оказались пять районов Белгородской области. Несколько населённых пунктов ВСУ атаковали с помощью беспилотников. Так, в одном из районов с дрона сбросили осколочный боеприпас, ещё два взрывных устройства сбросили в Белгородском районе над Щетиновкой.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Повреждения#СВО#Обстрел ВСУ
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