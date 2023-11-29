Белгородские чиновники ответили на вопрос о разрушенных обстрелами детсадах и школах

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
С начала текущего года в Белгородской области от обстрелов пострадали 77 социальных объектов. Это детские сады, школы, медицинские учреждения, дома культуры. Разрушения есть в трёх приграничных городских округах и трёх районах.
Не подлежат восстановлению два объекта, пишет издание. Речь о фельдшерско-акушерском пункте в Тоненьком в Корочанском районе и физкультурно-оздоровительном комплексе в Шебекино. Напомним, что ФОК был разрушен ещё в октябре 2022 года во время обстрела. Министерство спорта РФ готово было поддержать Белгородскую область в восстановлении ФОКа. При этом губернатор заявлял, что ФОК уже «фактически потерян».
Есть и те соцобъекты, степень разрушений в которых пока нельзя точно оценить. Эти здания находятся в населённых пунктах с актуальным режимом ЧС. Разрушения там не могут оценить из-за угрозы обстрела.
Сколько денег предстоит потратить на восстановление объектов социальной сферы, чиновники ответить не смогли. Сейчас вопрос согласовывается с федеральными ведомствами.
Напомним, что в Белгородской области только 28 ноября от обстрелов пострадали несколько домов, инфраструктурные объекты, производственное помещение одного из предприятий.