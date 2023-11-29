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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Обстрел

Белгородские чиновники ответили на вопрос о разрушенных обстрелами детсадах и школах

29 ноября 2023, 11:05
Фото: 1MI
Обстрел

В Белгородской области с начала года 77 соцобъектов пострадало от обстрелов

Речь идёт о детсадах, школах, медицинских учреждениях, домах культуры. Два объекта разрушены полностью, пишет Go31. Степень разрушений в ещё нескольких населённых пунктах определить невозможно, так как там атаки не прекращаются.
Сюжет
Обстрел

С начала текущего года в Белгородской области от обстрелов пострадали 77 социальных объектов. Это детские сады, школы, медицинские учреждения, дома культуры. Разрушения есть в трёх приграничных городских округах и трёх районах.

Не подлежат восстановлению два объекта, пишет издание. Речь о фельдшерско-акушерском пункте в Тоненьком в Корочанском районе и физкультурно-оздоровительном комплексе в Шебекино. Напомним, что ФОК был разрушен ещё в октябре 2022 года во время обстрела. Министерство спорта РФ готово было поддержать Белгородскую область в восстановлении ФОКа. При этом губернатор заявлял, что ФОК уже «фактически потерян».

Есть и те соцобъекты, степень разрушений в которых пока нельзя точно оценить. Эти здания находятся в населённых пунктах с актуальным режимом ЧС. Разрушения там не могут оценить из-за угрозы обстрела.

Сколько денег предстоит потратить на восстановление объектов социальной сферы, чиновники ответить не смогли. Сейчас вопрос согласовывается с федеральными ведомствами.

Напомним, что в Белгородской области только 28 ноября от обстрелов пострадали несколько домов, инфраструктурные объекты, производственное помещение одного из предприятий.

Несколько домов белгородцев и инфраструктурные объекты пострадали за день от атак ВСУ
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#Белгородская область#Инна Рогова#Белгород#Обстрел#Приграничье#Соцобъекты#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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