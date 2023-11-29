Белгородские чиновники ответили на вопрос о разрушенных обстрелами детсадах и школах

Не подлежат восстановлению два объекта, пишет издание. Речь о фельдшерско-акушерском пункте в Тоненьком в Корочанском районе и физкультурно-оздоровительном комплексе в Шебекино. Напомним, что ФОК был разрушен ещё в октябре 2022 года во время обстрела. Министерство спорта РФ готово было поддержать Белгородскую область в восстановлении ФОКа. При этом губернатор заявлял, что ФОК уже «фактически потерян».