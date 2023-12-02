Обстрелов стало меньше? Под обстрел ВСУ попало одно приграничное село

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
За минувшие сутки территория Белгородской области оказалась под ударом ВСУ три раза. Противник выпустил артиллерийские снаряды по селу Щетиновка в Белгородском районе. Пострадавших и повреждений нет.
Остальные муниципальные образования региона за прошедшую пятницу не были атакованы со стороны Украины.
Напомним, что 29 ноября ВСУ также обстреляли только один населённый пункт области — Щетиновку. В тот раз по селу выпустили один снаряд. Последствий атаки не было.
30 ноября под огнём оказались шесть муниципалитетов Белгородской области. Регион обстреляли из артиллерии, миномётов, гранатомёта и с беспилотника, однако обошлось без пострадавших и разрушений.