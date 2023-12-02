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За сутки ВСУ нанесли по Белгородской области три удара

Обстрелов стало меньше? Под обстрел ВСУ попало одно приграничное село

2 декабря 2023, 07:20
Фото: 1MI

За сутки ВСУ нанесли по Белгородской области три удара

В пятницу, 1 декабря, ВСУ обстреляли Белгородскую область из артиллерии. Под огнём оказалось одно село в Белгородском районе. Обошлось без последствий, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

За минувшие сутки территория Белгородской области оказалась под ударом ВСУ три раза. Противник выпустил артиллерийские снаряды по селу Щетиновка в Белгородском районе. Пострадавших и повреждений нет.

Остальные муниципальные образования региона за прошедшую пятницу не были атакованы со стороны Украины.

Напомним, что 29 ноября ВСУ также обстреляли только один населённый пункт области — Щетиновку. В тот раз по селу выпустили один снаряд. Последствий атаки не было.

30 ноября под огнём оказались шесть муниципалитетов Белгородской области. Регион обстреляли из артиллерии, миномётов, гранатомёта и с беспилотника, однако обошлось без пострадавших и разрушений.

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#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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