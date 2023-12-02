Уроки под дождём: крыша начальной школы протекает на протяжении двух лет

Белгородцы пожаловались на протекающую крышу в начальной школе

Как сообщила жительница Стрелецкого-59, крыша в начальной школе «Азбука детства» протекает уже на протяжении двух лет. Из-за этого дети учатся под дождём и без света. На обращение в вечернем прямом эфире отреагировал губернатор области Вячеслав Гладков.