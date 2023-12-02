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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Белгородцы пожаловались на протекающую крышу в начальной школе

Уроки под дождём: крыша начальной школы протекает на протяжении двух лет

2 декабря 2023, 13:20
Фото: 1MI

Белгородцы пожаловались на протекающую крышу в начальной школе

Как сообщила жительница Стрелецкого-59, крыша в начальной школе «Азбука детства» протекает уже на протяжении двух лет. Из-за этого дети учатся под дождём и без света. На обращение в вечернем прямом эфире отреагировал губернатор области Вячеслав Гладков.

Белгородка попросила обратить внимание на начальную школу «Азбука детства» в Стрелецком-59. По её словам, крыша течет два года, уроки проходят под дождём, свет не включается, потому что боятся замыкания. «Администрация района не принимает никаких мер, пишет одни отписки», — возмутилась жительница.

Вячеслав Гладков согласился с тем, что проблема есть. Оказалось, что подтекание не только в «Азбуке детства», но и ещё в четырёх школах района.

Здесь, скорее, вопрос к министерству строительства. Эти объекты красивые, но отвратительное качество работ. Базарову сделал замечание: мы должны контролировать исправление всех недочётов, которые оставили после себя строители. Глава района сообщил, что таких школ пять. Всё исправим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Начальную школу «Азбука детства» на 100 мест открыли ещё в ноябре 2021 года. Стоимость ремонтных работ составила около 200 млн рублей.

Напомним, что жители Белгорода жалуются на течь в подземном переходе на «Родине». Вода капает прямо с подсветки, размещённой на потолке.

«Водопады с подсветкой»: в подземном переходе на «Родине» протекает потолок
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#Белгородская область#Белгородский район#Школа#Белгород#Вячеслав Гладков#Потолок#Александра Склярова#Течь
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