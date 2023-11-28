Белгородцам рассказали, как украсить окна в школах без вреда для бронеплёнки

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Белгородцы интересуются, как украсить окна в школах и детских садах к Новому году без вреда для бронеплёнки. По словам Андрея Милёхина, в белгородском колледже было проведено исследование. Выяснилось, что на окнах не рекомендуется использовать двусторонний скотч, так как на поверхности остаются липкие и трудновыводимые следы. Канцелярский скотч также оставляет липкий слой, удаление которого потребует дополнительного средства для смывки.
Также во время исследований использовался клей ПВА — следов не остаётся, но процесс удаления трудоёмкий, предлагается разбавить клей водой.
Допускается использование гуаши или акварели — краска смывается и не оставляет следов.
Результаты исследования, отметил Милёхин, разместят на сайте министерства образования.