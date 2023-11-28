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Белгородцам рассказали, как украсить окна в школах без вреда для бронеплёнки

Белгородцам рассказали, как украсить окна в школах без вреда для бронеплёнки

28 ноября 2023, 17:41
Фото: 1MI
При украшении окон не рекомендуется использовать двусторонний и канцелярский скотч. Об этом рассказал министр образования области Андрей Милёхин во время прямого эфира.
Сюжет
Школы

Белгородцы интересуются, как украсить окна в школах и детских садах к Новому году без вреда для бронеплёнки. По словам Андрея Милёхина, в белгородском колледже было проведено исследование. Выяснилось, что на окнах не рекомендуется использовать двусторонний скотч, так как на поверхности остаются липкие и трудновыводимые следы. Канцелярский скотч также оставляет липкий слой, удаление которого потребует дополнительного средства для смывки.

Также во время исследований использовался клей ПВА — следов не остаётся, но процесс удаления трудоёмкий, предлагается разбавить клей водой.

Допускается использование гуаши или акварели — краска смывается и не оставляет следов.

Результаты исследования, отметил Милёхин, разместят на сайте министерства образования.

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#Общество#Белгородская область#Школы#Белгород#Алина Харина#Андрей Милёхин#Новогоднее украшение#Бронеплёнка
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