Родители интересуются, как будут работать шебекинские школы в следующем году

К Вячеславу Гладкову во время эфира обратилась жительница города Шебекино: «Вторая четверть подходит к концу, скоро новый учебный год. Что нам делать дальше? Хотим остаться в родном городе, с сентября ребёнок пойдёт в первый класс. Я не представляю, как его одного дома оставлять на дистанте. Уволиться с работы нет возможности. Может стоит провести опрос среди родителей — кто готов отвести ребёнка на очное обучение?».