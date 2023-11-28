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Published Сегодня, 18:38

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

Родители интересуются, как будут работать шебекинские школы в следующем году

Родители интересуются, как будут работать шебекинские школы в следующем году

28 ноября 2023, 18:38
Фото: Midjourney
По словам губернатора, формат обучения будет зависеть от оперативной обстановки.
Сюжет
Школы

К Вячеславу Гладкову во время эфира обратилась жительница города Шебекино: «Вторая четверть подходит к концу, скоро новый учебный год. Что нам делать дальше? Хотим остаться в родном городе, с сентября ребёнок пойдёт в первый класс. Я не представляю, как его одного дома оставлять на дистанте. Уволиться с работы нет возможности. Может стоит провести опрос среди родителей — кто готов отвести ребёнка на очное обучение?».

Глава региона напомнил, что формат обучения в школах определяется после окончания четверти, всё будет зависеть от оперативной обстановки.

Подвергать опасности детей никто не будет. Четверть пройдёт, проведём оперативное совещание, встретимся с руководителями всех силовых структур, обсудим и примем решение по дальнейшей работа наших образовательных учреждений.
Вячеслав Гладков
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#Общество#Белгородская область#Школы#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Шебекинский горокруг#Дистант#Очное обучение
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