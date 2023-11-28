Родители интересуются, как будут работать шебекинские школы в следующем году

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
К Вячеславу Гладкову во время эфира обратилась жительница города Шебекино: «Вторая четверть подходит к концу, скоро новый учебный год. Что нам делать дальше? Хотим остаться в родном городе, с сентября ребёнок пойдёт в первый класс. Я не представляю, как его одного дома оставлять на дистанте. Уволиться с работы нет возможности. Может стоит провести опрос среди родителей — кто готов отвести ребёнка на очное обучение?».
Глава региона напомнил, что формат обучения в школах определяется после окончания четверти, всё будет зависеть от оперативной обстановки.
Подвергать опасности детей никто не будет. Четверть пройдёт, проведём оперативное совещание, встретимся с руководителями всех силовых структур, обсудим и примем решение по дальнейшей работа наших образовательных учреждений.
Вячеслав Гладков