«Водопады с подсветкой»: в подземном переходе на «Родине» протекает потолок

В соцсетях жители Белгорода стали публиковать фотографии с подтекающим потолком в подземном переходе на «Родине». На кадрах видно, что вода стекает прямо через подсветку в потолке. Под протечкой кто-то поставил ведро, где и скапливается вся стекающая вода. Telegram-канал «Электромир Максимова» даже назвал такую протечку «водопадом с подсветкой».