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Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:31

Протекающий потолок в подземном переходе на "Родине"

«Водопады с подсветкой»: в подземном переходе на «Родине» протекает потолок

2 декабря 2023, 08:29
Фото: Telegram-канал «Белгород | Фонарь»
Протекающий потолок в подземном переходе на "Родине"

Белгородцев возмутила протекающая крыша в подземном переходе на «Родине»

В отремонтированном подземном переходе на «Родине» белгородцы заметили протечку: вода капает прямо с подсветки в потолке. Кто-то из жителей поставил на пол ведро, куда вода и стекает. Фото опубликовали в Telegram-каналах «Электромир Максимова» и «Белгород | Фонарь».

В соцсетях жители Белгорода стали публиковать фотографии с подтекающим потолком в подземном переходе на «Родине». На кадрах видно, что вода стекает прямо через подсветку в потолке. Под протечкой кто-то поставил ведро, где и скапливается вся стекающая вода. Telegram-канал «Электромир Максимова» даже назвал такую протечку «водопадом с подсветкой».

Ранее открыть подземный переход на «Родине» планировалось 15 сентября, однако выполнение работ растянулось ещё на два месяца. Завершить их хотели 15 ноября.

Напомним, что похожая ситуация была и в подземном переходе на «Стадионе». Тогда жители заметили большую лужу и капающие с потолка капли. Рабочие обнаружили там две протечки, которые обещали исправить за два дня.

Протекающий потолок в подземном переходе на "Родине"Протекающий потолок в подземном переходе на "Родине"
Протекающий потолок в подземном переходе на "Родине"Протекающий потолок в подземном переходе на "Родине"
Протекающий потолок в подземном переходе на "Родине"
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
Почему подземный переход на «Родине» в Белгороде откроется на два месяца позже?
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#Подземный переход#Белгород#Потолок#Александра Склярова
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