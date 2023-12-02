«Водопады с подсветкой»: в подземном переходе на «Родине» протекает потолок

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В соцсетях жители Белгорода стали публиковать фотографии с подтекающим потолком в подземном переходе на «Родине». На кадрах видно, что вода стекает прямо через подсветку в потолке. Под протечкой кто-то поставил ведро, где и скапливается вся стекающая вода. Telegram-канал «Электромир Максимова» даже назвал такую протечку «водопадом с подсветкой».
Ранее открыть подземный переход на «Родине» планировалось 15 сентября, однако выполнение работ растянулось ещё на два месяца. Завершить их хотели 15 ноября.
Напомним, что похожая ситуация была и в подземном переходе на «Стадионе». Тогда жители заметили большую лужу и капающие с потолка капли. Рабочие обнаружили там две протечки, которые обещали исправить за два дня.