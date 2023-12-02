«Рама от воды намокла»: жителям приграничья полгода не могут восстановить балкон

Семья из Шебекино пожаловалась губернатору на повреждённый в результате июньского обстрела балкон. По словам белгородки, рама балкона намокла и начала разваливаться. Специалисты уже полгода делают замеры, однако до сих пор не преступили к ремонту, отметила женщина.