«Рама от воды намокла»: жителям приграничья полгода не могут восстановить балкон

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Семья из Шебекино пожаловалась губернатору на повреждённый в результате июньского обстрела балкон. По словам белгородки, рама балкона намокла и начала разваливаться. Специалисты уже полгода делают замеры, однако до сих пор не преступили к ремонту, отметила женщина.
Глава региона Вячеслав Гладков объяснил, почему рабочие никак не приступят к ремонту повреждённого балкона. В настоящий момент подрядчики восстанавливают те дома, чьи повреждения не позволяют жильцам там проживать.
Мы говорили, что выполним и остекление балкона. Но у нас большой объём разрушений и до сих пор мы занимаемся восстановлением жилого имущества, где человек фактически проживает. У нас есть ещё не вставлены окна в Новой Таволжанке. Но, конечно, после этих работ вернёмся и балкон восстановим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области