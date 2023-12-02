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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Белгородцам полгода не могут восстановить повреждённый при обстреле балкон

«Рама от воды намокла»: жителям приграничья полгода не могут восстановить балкон

2 декабря 2023, 12:40
Фото: 1MI

Белгородцам полгода не могут восстановить повреждённый при обстреле балкон

Одной семье из Шебекинского округа на протяжении полугода не могут восстановить повреждённый при обстреле балкон. Они решили спросить у губернатора в ходе вечернего прямого эфира, когда рабочие приступят к ремонтным работам.

Семья из Шебекино пожаловалась губернатору на повреждённый в результате июньского обстрела балкон. По словам белгородки, рама балкона намокла и начала разваливаться. Специалисты уже полгода делают замеры, однако до сих пор не преступили к ремонту, отметила женщина.

Глава региона Вячеслав Гладков объяснил, почему рабочие никак не приступят к ремонту повреждённого балкона. В настоящий момент подрядчики восстанавливают те дома, чьи повреждения не позволяют жильцам там проживать.

Мы говорили, что выполним и остекление балкона. Но у нас большой объём разрушений и до сих пор мы занимаемся восстановлением жилого имущества, где человек фактически проживает. У нас есть ещё не вставлены окна в Новой Таволжанке. Но, конечно, после этих работ вернёмся и балкон восстановим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Восстановление#Повреждения#Шебекинский горокруг#Повреждённые дома#Александра Склярова
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