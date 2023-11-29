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Восстановление домов

Гладков: в Шебекино и Новой Таволжанке осталось восстановить чуть больше 500 домов

29 ноября 2023, 14:14
Фото: личная страница губернатора Вячеслава Гладкова
Восстановление домов

Гладков рассказал, сколько домов осталось восстановить в Шебекинском округе

Глава региона узнал, сколько повреждённых при обстреле домой осталось восстановить в Шебекино и Новой Таволжанке. Также губернатору рассказали о тех домах, где в настоящий момент идут ремонтные работы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 29 ноября провёл планёрку по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке. Так, на сегодняшний день восстановлено 3930 повреждённых при обстрелах домов из 4443. За прошедшие пять дней рабочие восстановили ещё 20 объектов.

Всего в населённых пунктах повреждены оказались 170 тыс. кв. м. кровли — подрядчики восстановили уже более 161 тыс. кв. м. Заменены также более 25,1 тыс. кв. м. окон из 25,8 тыс. кв. м.

В настоящий момент на улице Железнодорожной, 2 в Шебекино проводится армирование фундамента плиты блока Б и уже завтра приступят к заливке блока А. В доме же №9 на улице Московской завершилось армирование парапета крыши, строители приступили к внутренним перегородкам.

Ремонтные работы также проводятся и в многоквартирных домах. На улице Ленина, 43 уже восстановлена мягкая кровля, закрыт тепловой контур и проведены демонтажные работы в некоторых сильно повреждённых квартирах. Также специалисты восстановили лестничные марши и усилили несущие конструкции вентканала. Дом планируется закончить до конца этого года.

В доме №3 по улице Парковой уже выполнили монтаж внутренних и наружных стеновых панелей, плит перекрытия со второго по пятый этажи, опалубки перекрытия над пятым этажом. Кроме этого, во втором и третьем подъездах установили межкомнатные перегородки. Вскоре рабочие завершат прокладку инженерных путей, остекление балконов и штукатурные работы.

На той же улице в доме №12 закончены работы с фасадом, отоплением, газоснабжением и электроснабжением. В настоящий момент в доме укладывают полы, устанавливают двери и клеят обои.

В Новой Таволжанке рабочие восстановили кровли всех жилых помещений. Завтра, 30 ноября, придут новые оконные конструкции.

Восстановленные домаВосстановленные дома
Восстановленные домаВосстановленные дома
Восстановленные домаВосстановленные дома
Восстановление домовВосстановление домов
Восстановленные дома
Фото: личная страница губернатора Вячеслава Гладкова
Гладков назвал число восстановленных зданий в Шебекино и Новой Таволжанке
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