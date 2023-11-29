Гладков: в Шебекино и Новой Таволжанке осталось восстановить чуть больше 500 домов

В доме №3 по улице Парковой уже выполнили монтаж внутренних и наружных стеновых панелей, плит перекрытия со второго по пятый этажи, опалубки перекрытия над пятым этажом. Кроме этого, во втором и третьем подъездах установили межкомнатные перегородки. Вскоре рабочие завершат прокладку инженерных путей, остекление балконов и штукатурные работы.