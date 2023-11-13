Было ли «напряжение»? Гладкову рассказали, что происходило ночью в Шебекино

Отметим, что утром 13 октября ряд Telegram-каналов сообщил о прорыве ДРГ в районе Шебекино. Якобы группа украинских военнослужащих на УАЗе с буквой Z пыталась прорваться к городу, но была уничтожена. Вероятнее всего, именно этот фейк и имел в виду губернатор.