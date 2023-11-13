Было ли «напряжение»? Гладкову рассказали, что происходило ночью в Шебекино

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Вячеслав Гладков заметил, что отдельные интернет-издания стали «разгонять» информацию о непростой ситуации ночью в Шебекино. Губернатор поинтересовался у руководства приграничного горокруга, соответствует ли информация о «напряжении» действительности? Оказалось, что ничего не было.
Понятно. То есть, это ещё одна фейковая информация, которую пытаются разогнать издания для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт, что у нас сложная ситуация. Находятся те, кто на этом пытаются сформировать для себя и своих изданий положительный эффект. Ну да ладно. Бог с ними.
Вячеслав Гладков
Отметим, что утром 13 октября ряд Telegram-каналов сообщил о прорыве ДРГ в районе Шебекино. Якобы группа украинских военнослужащих на УАЗе с буквой Z пыталась прорваться к городу, но была уничтожена. Вероятнее всего, именно этот фейк и имел в виду губернатор.