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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:45

Приграничный город Шебекино

Было ли «напряжение»? Гладкову рассказали, что происходило ночью в Шебекино

13 ноября 2023, 06:43
Фото: Bel.ru
Приграничный город Шебекино

Слухи о заходе украинской ДРГ под Шебекино опровергли в Белгородской области

Во время оперсовещания правительства Белгородской области Вячеслав Гладков поинтересовался, соответствуют ли действительности слухи о «напряжении» в Шебекино? Оказалось, что это очередной фейк.
Сюжет
Фейк

Вячеслав Гладков заметил, что отдельные интернет-издания стали «разгонять» информацию о непростой ситуации ночью в Шебекино. Губернатор поинтересовался у руководства приграничного горокруга, соответствует ли информация о «напряжении» действительности? Оказалось, что ничего не было.

Понятно. То есть, это ещё одна фейковая информация, которую пытаются разогнать издания для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт, что у нас сложная ситуация. Находятся те, кто на этом пытаются сформировать для себя и своих изданий положительный эффект. Ну да ладно. Бог с ними.
Вячеслав Гладков
оперсовещание правительства Белгородской области

Отметим, что утром 13 октября ряд Telegram-каналов сообщил о прорыве ДРГ в районе Шебекино. Якобы группа украинских военнослужащих на УАЗе с буквой Z пыталась прорваться к городу, но была уничтожена. Вероятнее всего, именно этот фейк и имел в виду губернатор.

Украинская ДРГ безуспешно пыталась прорваться на территорию Белгородской области?
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