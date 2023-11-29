Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Обстрел

Несколько домов белгородцев и инфраструктурные объекты пострадали за день от атак ВСУ

29 ноября 2023, 08:22
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ атаковали за день шесть районов Белгородской области

В результате ударов повреждены частные дома, предприятие, инфраструктурные объекты. Помимо этого, есть раненые. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

28 ноября ВСУ ударили по шести районам Белгородской области. Есть разрушения. Кроме того, ранены двое бойцов самообороны.

Разрушения в домах и на предприятии

В Грайворонском горокруге под обстрел попало село Пороз. По нему выпустили один миномётный снаряд. Два частных дома пострадали: выбито окно, посечены крыша и забор.

Ещё два домовладения повреждены при миномётном обстреле села Красное в Шебекинском горокруге. В результате трёх прилётов задело фасады, заборы, остекление хозпостройки.

В Белгородском районе пострадало одно из предприятий. Повреждена кровля производственного помещения. Произошло это в Журавлёвке. По селу выпустили 18 артиллерийских и 11 миномётных снарядов.

В Мокрой Орловке Грайворонского горокруга дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Об этом сообщалось ещё накануне. Помимо этого, ещё два инфраструктурных объекта подверглись атаке дронов-камикадзе в Краснояружском районе.

Раненые бойцы самообороны

В Борисовском районе ранены два человека — бойцы самообороны. Они пострадали в результате атаки с квадрокоптера. С него сбросили самодельное взрывное устройство.

Прилёты без последствий

В остальных случаях, по информации губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений. В Белгородском районе из артиллерии ударили по Нехотеевке (пять снарядов), Щетиновке (11), Красному Хутору (три) и Наумовке (три). Помимо этого, Щетиновку ВСУ атаковали десятью миномётными снарядами, а Наумовку — дроном-камикадзе.

Из гранатомёта обстреляна окраина хутора Старый в Волоконовском районе. Здесь насчитали девять прилётов. Над Плотвянкой с беспилотника сбросили гранату.

В Грайворонском горокруге, помимо Мокрой Орловки и Пороза, под удар попали Дроновка и Сподарюшино. По ним выпустили два и десять миномётных снарядов соответственно.

В Шебекинском горокруге ВСУ также атаковали Муром, Середу, автомобильный пункт пропуска «Шебекино» и Белянку. По ним всего выпустили 25 миномётных снарядов.

ВСУ атаковали Белгородскую область: ранены двое бойцов самообороны
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ обстреливают приграничье, а мэру Белгорода начислили новую премиюЗатишье было недолгим: ВСУ обстреляли Белгородскую область, что известноВСУ пытались ударить по пограничникам на белгородском участке границы, но не смогли
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Борисовский район#Волоконовский район#Раненые#Краснояружский район#Инна Рогова#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
ВСУ атаковали Белгородскую область: ранены двое бойцов самообороны
Сегодня, 07:43
«Может, вы устали?» Гладков хочет узнать у белгородцев, нужны ли его прямые эфиры
Сегодня, 06:35
Липы, клёны и берёзы: какие деревья за год чаще всего высаживали в Белгороде
Сегодня, 06:34
Белгородская область и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве на три года
Сегодня, 06:51
Сергей Фуглаев подал иск к компании Фуглаевых, та подала иск в ответ. Что происходит?
Сегодня, 06:32