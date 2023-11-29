Несколько домов белгородцев и инфраструктурные объекты пострадали за день от атак ВСУ

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
28 ноября ВСУ ударили по шести районам Белгородской области. Есть разрушения. Кроме того, ранены двое бойцов самообороны.
В Грайворонском горокруге под обстрел попало село Пороз. По нему выпустили один миномётный снаряд. Два частных дома пострадали: выбито окно, посечены крыша и забор.
Ещё два домовладения повреждены при миномётном обстреле села Красное в Шебекинском горокруге. В результате трёх прилётов задело фасады, заборы, остекление хозпостройки.
В Белгородском районе пострадало одно из предприятий. Повреждена кровля производственного помещения. Произошло это в Журавлёвке. По селу выпустили 18 артиллерийских и 11 миномётных снарядов.
В Мокрой Орловке Грайворонского горокруга дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Об этом сообщалось ещё накануне. Помимо этого, ещё два инфраструктурных объекта подверглись атаке дронов-камикадзе в Краснояружском районе.
В Борисовском районе ранены два человека — бойцы самообороны. Они пострадали в результате атаки с квадрокоптера. С него сбросили самодельное взрывное устройство.
В остальных случаях, по информации губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений. В Белгородском районе из артиллерии ударили по Нехотеевке (пять снарядов), Щетиновке (11), Красному Хутору (три) и Наумовке (три). Помимо этого, Щетиновку ВСУ атаковали десятью миномётными снарядами, а Наумовку — дроном-камикадзе.
Из гранатомёта обстреляна окраина хутора Старый в Волоконовском районе. Здесь насчитали девять прилётов. Над Плотвянкой с беспилотника сбросили гранату.
В Грайворонском горокруге, помимо Мокрой Орловки и Пороза, под удар попали Дроновка и Сподарюшино. По ним выпустили два и десять миномётных снарядов соответственно.
В Шебекинском горокруге ВСУ также атаковали Муром, Середу, автомобильный пункт пропуска «Шебекино» и Белянку. По ним всего выпустили 25 миномётных снарядов.