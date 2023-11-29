Несколько домов белгородцев и инфраструктурные объекты пострадали за день от атак ВСУ

В остальных случаях, по информации губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений. В Белгородском районе из артиллерии ударили по Нехотеевке (пять снарядов), Щетиновке (11), Красному Хутору (три) и Наумовке (три). Помимо этого, Щетиновку ВСУ атаковали десятью миномётными снарядами, а Наумовку — дроном-камикадзе.