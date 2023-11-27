Подрядчики не вышли на восстановление двух домов в белгородской Новой Таволжанке

Как стало известно, за неделю в Шебекинском горокруге новых повреждений не зафиксировали. При этом восстановили 197 жилых помещений. Из них в Шебекино 127, а Новой Таволжанке — 16. В последнем населённом пункте есть два проблемных дома №34 № 34а, которые находятся на ул. Кооперативная.