Подрядчики не вышли на восстановление двух домов в белгородской Новой Таволжанке

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Как стало известно, за неделю в Шебекинском горокруге новых повреждений не зафиксировали. При этом восстановили 197 жилых помещений. Из них в Шебекино 127, а Новой Таволжанке — 16. В последнем населённом пункте есть два проблемных дома №34 № 34а, которые находятся на ул. Кооперативная.
С подрядчиками заключили контракты, но они на эти объекты не выходят. Поэтому власти муниципалитета решили исполнителей сменить.
По четырём проблемным улицам, по которым мы принимали отдельное решение, договорённость была до 1 декабря. Объём работ, который мы планировали и по которым я брал дополнительные обязательства, должен быть выполнен.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что в результате обстрелов в Шебекино и Новой Таволжанке пострадали 4443 объекта. Уже удалось восстановить 3763 здания. На месте работают 64 подрядные организации.