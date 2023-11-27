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Подрядчики не вышли на восстановление двух домов в белгородской Новой Таволжанке

Подрядчики не вышли на восстановление двух домов в белгородской Новой Таволжанке

27 ноября 2023, 07:17
Фото: 1MI
Об этом стало известно в ходе оперативного совещания. Контракты с подрядчиками на восстановление жилья заключили, но на объекты они не выходят.
Сюжет
Жилье

Как стало известно, за неделю в Шебекинском горокруге новых повреждений не зафиксировали. При этом восстановили 197 жилых помещений. Из них в Шебекино 127, а Новой Таволжанке — 16. В последнем населённом пункте есть два проблемных дома №34 № 34а, которые находятся на ул. Кооперативная.

С подрядчиками заключили контракты, но они на эти объекты не выходят. Поэтому власти муниципалитета решили исполнителей сменить.

По четырём проблемным улицам, по которым мы принимали отдельное решение, договорённость была до 1 декабря. Объём работ, который мы планировали и по которым я брал дополнительные обязательства, должен быть выполнен.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее стало известно, что в результате обстрелов в Шебекино и Новой Таволжанке пострадали 4443 объекта. Уже удалось восстановить 3763 здания. На месте работают 64 подрядные организации.

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#Шебекино#Жилье#Новая таволжанка#Контракты#Работы#Подрядчики#Оперативное совещание#Белгород#Кристина Семенчук#Восстановление#Обстрелы
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