Чиновники попали под уголовное дело из-за пострадавшей на качелях годовалой девочки

Выяснилось, что детская площадка построена управлением соцстроительства Яковлевского округа в 2021 году, но на неё до сих пор не оформили право муниципальной собственности. За исправностью площадки никто не следил, табличек с правилами поведения и правилами пользования оборудованием не размещали.