Чиновники попали под уголовное дело из-за пострадавшей на качелях годовалой девочки

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
На детской площадке в посёлке Яковлево в октябре 2023 года на годовалую девочку опрокинулась качалка-балансир. Ребёнок получил травмы, его отправили в больницу. Прокуратура провела проверку случившегося.
Выяснилось, что детская площадка построена управлением соцстроительства Яковлевского округа в 2021 году, но на неё до сих пор не оформили право муниципальной собственности. За исправностью площадки никто не следил, табличек с правилами поведения и правилами пользования оборудованием не размещали.
Прокуратура внесла представление главе администрации Яковлевского округа. Прокурор также проконтролирует ход уголовных дел по факту травмирования ребёнка (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и по факту некачественной установки крепления на качелях (п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ).