Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Детская площадка

Чиновники попали под уголовное дело из-за пострадавшей на качелях годовалой девочки

1 декабря 2023, 15:07
Фото: 1MI
Детская площадка

На годовалого ребёнка под Белгородом опрокинулись качели

Инцидент произошёл в конце октября 2023 года. Годовалая девочка играла на детской площадке в Яковлевском округе, когда на неё упала качалка-балансир. Площадку приняло управление строительства, однако уже третий год на неё не оформлено право собственности.

На детской площадке в посёлке Яковлево в октябре 2023 года на годовалую девочку опрокинулась качалка-балансир. Ребёнок получил травмы, его отправили в больницу. Прокуратура провела проверку случившегося.

Выяснилось, что детская площадка построена управлением соцстроительства Яковлевского округа в 2021 году, но на неё до сих пор не оформили право муниципальной собственности. За исправностью площадки никто не следил, табличек с правилами поведения и правилами пользования оборудованием не размещали.

Прокуратура внесла представление главе администрации Яковлевского округа. Прокурор также проконтролирует ход уголовных дел по факту травмирования ребёнка (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и по факту некачественной установки крепления на качелях (п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В Белгороде горел дом: есть погибший и пострадавший
Узнать подробнее
Читайте также:
Бомба упала, ступеньками добьём: пострадавшие белгородцы жалуются на плохой капремонтНесколько домов белгородцев и инфраструктурные объекты пострадали за день от атак ВСУВрач рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле белгородца
#Белгородская область#Ребенок#Качели#Детская площадка#Белгород#Пострадавшая#Яковлевский горокруг#Александра Склярова
Подпишитесь
Директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова задержали за дачу взятки
Сегодня, 17:45
Дело о взятке в 1,4 млн рублей передали в суд
Сегодня, 16:58
«Есть дикие люди, они пугаются»: белгородка с кибер-рукой рассказала о своей жизни
Сегодня, 08:26
Верхушка ёлки на Соборной и мокрый снег: как прошёл первый день зимы в Белгороде
Сегодня, 14:04
Назад к маме: Елена Романенко вернула крупные доли в компаниях агрохолдинга «Авида»
Сегодня, 14:18
У прокуратуры появились вопросы к сотрудникам Роспотребнадзора из-за их доходов
Сегодня, 13:20