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Врач рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле белгородца

Врач рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле белгородца

23 ноября 2023, 16:58
Фото: 1MI
Сегодня, 23 ноября, под атакой ВСУ оказалось село Козинка Грайворонского горокруга. В результате падения обломков пострадал мужчина. Главврач Грайворонской ЦБР рассказал о самочувствии пострадавшего.

В результате взрыва БПЛА 40-летний мужчина получил минно-взрывную травму, закрытую, черепно-мозговую травму, осколочное касательное ранение голени, а также множественные порезы в области головы.

Пострадавшему оказали необходимую медпомощь. Сейчас он находится в хирургическом отделении. Состояние мужчины оценили как средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет.

Напомним, что село Козинка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе.

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#Белгородская область#Пострадавший#Белгород#Грайворонский горокруг#Алина Харина#Состояние здоровья#Обстрел ВСУ
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