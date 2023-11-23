Врач рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле белгородца

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
В результате взрыва БПЛА 40-летний мужчина получил минно-взрывную травму, закрытую, черепно-мозговую травму, осколочное касательное ранение голени, а также множественные порезы в области головы.
Пострадавшему оказали необходимую медпомощь. Сейчас он находится в хирургическом отделении. Состояние мужчины оценили как средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет.
Напомним, что село Козинка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе.