Белгородец обиделся на нового ухажёра жены и разбил чужие холодильник и микроволновку

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
41-летний мужчина приехал в одно из сёл Белгородского района, чтобы выяснить отношения с новым возлюбленным его супруги. Когда дверь ему никто не открыл, белгородец разбил забор и окно дома и, забравшись внутрь, повредил микроволновку и холодильник.
Как оказалось, дом принадлежит матери его оппонента. Общая сумма ущерба составила более 12 тыс. рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества») и по статье 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»). Санкции наиболее тяжёлой статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.
Напомним, что в частном секторе Белгорода пьяная белгородка залезла в чужой дом через окно, потому что подумала, что внутри прячется её друг.