Белгородец обиделся на нового ухажёра жены и разбил чужие холодильник и микроволновку

Белгородцу грозит до двух лет тюрьмы за проникновение в чужой дом

Мужчина приехал в село Белгородского района, чтобы встретиться с новым возлюбленным его супруги, но ему никто не открыл. Тогда подозреваемый проник в дом и разбил там микроволновку и холодильник. Подробности сообщили в региональном УМВД.