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Микроволновка и холодильник

Белгородец обиделся на нового ухажёра жены и разбил чужие холодильник и микроволновку

29 ноября 2023, 08:44
Фото: 1MI
Микроволновка и холодильник

Белгородцу грозит до двух лет тюрьмы за проникновение в чужой дом

Мужчина приехал в село Белгородского района, чтобы встретиться с новым возлюбленным его супруги, но ему никто не открыл. Тогда подозреваемый проник в дом и разбил там микроволновку и холодильник. Подробности сообщили в региональном УМВД.

41-летний мужчина приехал в одно из сёл Белгородского района, чтобы выяснить отношения с новым возлюбленным его супруги. Когда дверь ему никто не открыл, белгородец разбил забор и окно дома и, забравшись внутрь, повредил микроволновку и холодильник.

Как оказалось, дом принадлежит матери его оппонента. Общая сумма ущерба составила более 12 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества») и по статье 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»). Санкции наиболее тяжёлой статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

Напомним, что в частном секторе Белгорода пьяная белгородка залезла в чужой дом через окно, потому что подумала, что внутри прячется её друг.

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#Белгородская область#Белгородский район#Проникновение#Повреждение имущества#Белгород#Александра Склярова
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