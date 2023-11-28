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Окно

Пьяная белгородка влезла в чужой дом, поскольку подумала, что там спрятался её друг

28 ноября 2023, 15:44
Фото: 1MI
Окно

Белгородка повредила окно чужого дома в поисках своего друга

Инцидент произошёл в частном секторе Белгорода. Женщина встретилась со своим другом выпить алкоголь, но потом тот ушёл. В попытках найти своего знакомого женщина влезла в чужой дом, поскольку подумала, что друг от неё спрятался. Подробности сообщили в региональном УМВД.

35-летняя жительница Белгорода находилась в доме своего приятеля, где они выпивали. Когда её знакомый ушёл, женщина отправилась на его поиски и подумала, что тот спрятался в соседнем доме. Она повредила окно и москитную сетку, проникла в дом и испортила в нём межкомнатные арки.

Когда белгородка поняла, что в доме её друга нет, она тем же путём вышла на улицу и скрылась. Сумма нанесённого ею ущерба составила 6 тыс. рублей.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ и части 1 статьи 139 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений, и незаконное проникновение в жилище»). Санкции наиболее тяжёлой статьи предусматривают лишение свободы до пяти лет.

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#Белгородская область#Уголовное дело#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Проникновение#Окно#Белгород#Пьяная#Александра Склярова
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