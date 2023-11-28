Пьяная белгородка влезла в чужой дом, поскольку подумала, что там спрятался её друг

35-летняя жительница Белгорода находилась в доме своего приятеля, где они выпивали. Когда её знакомый ушёл, женщина отправилась на его поиски и подумала, что тот спрятался в соседнем доме. Она повредила окно и москитную сетку, проникла в дом и испортила в нём межкомнатные арки.