Пьяная белгородка влезла в чужой дом, поскольку подумала, что там спрятался её друг

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
35-летняя жительница Белгорода находилась в доме своего приятеля, где они выпивали. Когда её знакомый ушёл, женщина отправилась на его поиски и подумала, что тот спрятался в соседнем доме. Она повредила окно и москитную сетку, проникла в дом и испортила в нём межкомнатные арки.
Когда белгородка поняла, что в доме её друга нет, она тем же путём вышла на улицу и скрылась. Сумма нанесённого ею ущерба составила 6 тыс. рублей.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ и части 1 статьи 139 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений, и незаконное проникновение в жилище»). Санкции наиболее тяжёлой статьи предусматривают лишение свободы до пяти лет.