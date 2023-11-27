Белгородка пожаловалась на восстановление дома в приграничье

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Во время эфира к губернатору обратилась жительница Новой Таволжанки. Дом женщины попал под обстрел в июне. За это время отремонтировали только крышу, окна до сих пор не вставили, в здании разрушается стена, подчёркивает местная жительница.
От разговора с подрядчиками ситуация не меняется. Прошу закрыть хотя бы тепловой контур. С ребёнком не могу вернуться в такие условия, живём на съёмной квартире.
жительница Новой Таволжанки
Вячеслав Гладков сообщил, что до 30 ноября рабочие завершат восстановление теплового контура.
Напомню, что в Новую Таволжанку мы заходили с ремонтом в сентябре. Затем было несколько обстрелов. С некоторых улиц ушли строители. К активной фазе ремонта мы снова приступили две-три недели назад. Привлекли большое количество строительных организаций со всей области.
Вячеслав Гладков