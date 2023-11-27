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Белгородка пожаловалась на восстановление дома в приграничье

Белгородка пожаловалась на восстановление дома в приграничье

27 ноября 2023, 18:12
Фото: 1MI
Дом в Новой Таволжанке попал под обстрел в июне. По словам женщины, в настоящий момент в доме ещё не вставили окна.

Во время эфира к губернатору обратилась жительница Новой Таволжанки. Дом женщины попал под обстрел в июне. За это время отремонтировали только крышу, окна до сих пор не вставили, в здании разрушается стена, подчёркивает местная жительница.

От разговора с подрядчиками ситуация не меняется. Прошу закрыть хотя бы тепловой контур. С ребёнком не могу вернуться в такие условия, живём на съёмной квартире.
жительница Новой Таволжанки

Вячеслав Гладков сообщил, что до 30 ноября рабочие завершат восстановление теплового контура.

Напомню, что в Новую Таволжанку мы заходили с ремонтом в сентябре. Затем было несколько обстрелов. С некоторых улиц ушли строители. К активной фазе ремонта мы снова приступили две-три недели назад. Привлекли большое количество строительных организаций со всей области.
Вячеслав Гладков
Подрядчики не вышли на восстановление двух домов в белгородской Новой Таволжанке
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#Общество#Белгородская область#Ремонт#Новая таволжанка#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Восстановление#Восстановление домов#Шебекинский горокруг
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