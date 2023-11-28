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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

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Updated Сегодня, 14:18

Дачный дом после поджога

Белгородец обиделся на друга и поджёг дачный дом, за которым тот присматривал

28 ноября 2023, 14:16
Фото: УМВД России по Белгородской области
Дачный дом после поджога

Белгородец попал под уголовное дело за поджог дачного дома

Происшествие случилось в Белгородском районе. Постоялец пригласил в дачный дом своего знакомого, чтобы выпить спиртное, но в ходе застолья поссорился с ним и ушёл. Приятель же воспользовался случаем и поджёг постройку. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД региона.

Днём 25 ноября в селе Беловское Белгородского района 41-летний местный житель поджёг частный дом.

Как выяснили правоохранители, 67-летняя хозяйка пустила в дачный дом постояльца, который должен был присматривать за имуществом. Тот, заселившись, пригласил в дом своего знакомого на застолье.

В ходе посиделок между мужчинами возник конфликт. После ссоры постоялец ушёл из дома, а гость, обидевшись, решил поджечь здание. Для этого белгородец подвинул стол к двери и поджёг скатерть. Дом сгорел изнутри. Сумма ущерба пока не известна.

Подозреваемого в поджоге задержали сотрудники правоохранительных органов. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога»). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Дачный дом после поджогаДачный дом после поджога
Дачный дом после поджогаДачный дом после поджога
Дачный дом после поджогаДачный дом после поджога
Дачный дом после поджога
Фото: УМВД России по Белгородской области
Житель Орловской области поджёг дом с женой и дочерью внутри
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#Белгородская область#Белгородский район#Дачный домик#Поджог#Белгород#Александра Склярова
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