Белгородец обиделся на друга и поджёг дачный дом, за которым тот присматривал

Белгородец попал под уголовное дело за поджог дачного дома

Происшествие случилось в Белгородском районе. Постоялец пригласил в дачный дом своего знакомого, чтобы выпить спиртное, но в ходе застолья поссорился с ним и ушёл. Приятель же воспользовался случаем и поджёг постройку. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД региона.