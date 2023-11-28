Белгородец обиделся на друга и поджёг дачный дом, за которым тот присматривал

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Днём 25 ноября в селе Беловское Белгородского района 41-летний местный житель поджёг частный дом.
Как выяснили правоохранители, 67-летняя хозяйка пустила в дачный дом постояльца, который должен был присматривать за имуществом. Тот, заселившись, пригласил в дом своего знакомого на застолье.
В ходе посиделок между мужчинами возник конфликт. После ссоры постоялец ушёл из дома, а гость, обидевшись, решил поджечь здание. Для этого белгородец подвинул стол к двери и поджёг скатерть. Дом сгорел изнутри. Сумма ущерба пока не известна.
Подозреваемого в поджоге задержали сотрудники правоохранительных органов. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога»). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.