Полиция ищет свидетелей поджога иномарки в белгородском селе

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В ночь на 13 октября в селе Серетино Яковлевского горокруга загорелись авто и гараж на улице Калинина. Сообщение о случившемся в отдел полиции поступило в 3:30.
Огонь на территории частного домовладения уничтожил автомобиль Toyota и гараж, совмещённый с летней кухней. Правоохранители выяснили, что это был поджог.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества. Теперь полиция разыскивает очевидцев.
«Всем, кто видел подозрительных людей или автомобили вблизи места происшествия в период с 02 часов 30 минут до 04 часов 00 минут 13 октября, просьба сообщить информацию в полицию», — написали в УМВД.
Ранее сообщалось, что в одном из сёл Чернянского района местный житель сжёг сенохранилище односельчанина из-за обиды. Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.