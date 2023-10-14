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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Фото тематическое

Полиция ищет свидетелей поджога иномарки в белгородском селе

14 октября 2023, 11:45
Фото: 1MI
Фото тематическое

Под Белгородом неизвестный сжёг гараж и иномарку

В селе Серетино неизвестный поджёг гараж, совмещённый с летней кухней, и автомобиль Toyota. Теперь правоохранители разыскивают свидетелей происшествия, сообщили в региональном УМВД.

В ночь на 13 октября в селе Серетино Яковлевского горокруга загорелись авто и гараж на улице Калинина. Сообщение о случившемся в отдел полиции поступило в 3:30.

Огонь на территории частного домовладения уничтожил автомобиль Toyota и гараж, совмещённый с летней кухней. Правоохранители выяснили, что это был поджог.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества. Теперь полиция разыскивает очевидцев.

«Всем, кто видел подозрительных людей или автомобили вблизи места происшествия в период с 02 часов 30 минут до 04 часов 00 минут 13 октября, просьба сообщить информацию в полицию», — написали в УМВД.

Ранее сообщалось, что в одном из сёл Чернянского района местный житель сжёг сенохранилище односельчанина из-за обиды. Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.

Белгородец сжёг сенохранилище односельчанина из-за обиды
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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Машина#Гараж#Поджог#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский горокруг
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