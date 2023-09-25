Не знал, что Белгород — прифронтовой город: о чём говорил подозреваемый в поджоге Z

Кроме того, адвокат сочла доказательства следователей сфабрикованными — якобы следователи не привели ни одного убедительного доказательства. Речь идёт о гранате и тротиловой шашке, позже найденных у мужчины дома: напомним, сам обвиняемый утверждает о подбрасывании этих предметов. Именно они в итоге и послужили основанием для возбуждения уже уголовного дела, и их экспертизу сейчас проводят силовики.