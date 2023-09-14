Стали известны подробности истории с поджогами на ж/д в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Происшествие случилось в конце августа 2023 года. Трое белгородцев сговорились и подожгли путевую машину, расположенную на территории железнодорожной станции Старый Оскол Юго-Восточной железной дороги.
Пострадавшая в огне путевая машина принадлежала структурному подразделению ОАО «РЖД». Ущерб составил более 100 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Старооскольский городской суд определил меру пресечения для поджигателей: всех троих заключили под стражу на два месяца.
В начале сентября стало известно о задержании 20-летнего парня из Старого Оскола, которого подозревали в серийных поджогах на железной дороге. Староосколец 31 августа поджёг рельсосмазывающий шкаф, внутри которого находились насосная станция и баллон со смазкой.
Подозреваемый сообщил, что он выполнял задание, поступившее ему от кураторов в Telegram. За выполненную работу ему обещали заплатить 15 тысяч рублей.
Помимо этого, парень уточнил, что ему помогали двое подельников.