Стали известны подробности истории с поджогами на ж/д в Белгородской области

В начале сентября стало известно о задержании 20-летнего парня из Старого Оскола, которого подозревали в серийных поджогах на железной дороге. Староосколец 31 августа поджёг рельсосмазывающий шкаф, внутри которого находились насосная станция и баллон со смазкой.