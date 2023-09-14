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Троих белгородцев заключили под стражу за поджог путевой машины

Стали известны подробности истории с поджогами на ж/д в Белгородской области

14 сентября 2023, 13:49
Фото: 1MI

Троих белгородцев заключили под стражу за поджог путевой машины

Белгородцы нанесли ущерб ОАО «РЖД» в размере более 100 тысяч рублей. Подробности произошедшего сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

Происшествие случилось в конце августа 2023 года. Трое белгородцев сговорились и подожгли путевую машину, расположенную на территории железнодорожной станции Старый Оскол Юго-Восточной железной дороги.

Пострадавшая в огне путевая машина принадлежала структурному подразделению ОАО «РЖД». Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Старооскольский городской суд определил меру пресечения для поджигателей: всех троих заключили под стражу на два месяца.

В начале сентября стало известно о задержании 20-летнего парня из Старого Оскола, которого подозревали в серийных поджогах на железной дороге. Староосколец 31 августа поджёг рельсосмазывающий шкаф, внутри которого находились насосная станция и баллон со смазкой.

Подозреваемый сообщил, что он выполнял задание, поступившее ему от кураторов в Telegram. За выполненную работу ему обещали заплатить 15 тысяч рублей.

Помимо этого, парень уточнил, что ему помогали двое подельников.

В Белгородской области поймали подозреваемого в серии поджогов на ж/д
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