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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Пешеходная дорожка, подлежащая ремонту

Пешеходную зону в центре Белгорода перекроют до Нового года

28 ноября 2023, 13:40
Фото: мэрия Белгорода
Пешеходная дорожка, подлежащая ремонту

В Белгороде проведут ремонт у здания на улице Попова, 12

Работы начнутся 4 декабря. Открыть дорожку возле дома планируется к 29 декабря. Рабочие заменят тротуарную плитку вдоль дома и реконструируют входную группу, сообщили в городской администрации.

На улице Попова, 12 в Белгороде проведут ремонт. Рабочие реконструируют входную группу и уложат тротуарную плитку вдоль дома.

Подрядчик приступит к обязанностям в понедельник, 4 декабря, и закончит до Нового года — 29 декабря. Из-за проведения работ по пешеходному маршруту перекроют движение.

Вблизи Попова, 12 находятся художественный и краеведческие музеи, драмтеатр.

Накануне стало известно о том, что аварийный дом №21 на Гражданском проспекте снесут. Здание было построено в 1952 году, в 2000 году его износ составлял 54%.

Недалеко от мэрии Белгорода снесут старый двухэтажный дом
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#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Тротуар#Белгород#Александра Склярова
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