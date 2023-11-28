Пешеходную зону в центре Белгорода перекроют до Нового года

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
На улице Попова, 12 в Белгороде проведут ремонт. Рабочие реконструируют входную группу и уложат тротуарную плитку вдоль дома.
Подрядчик приступит к обязанностям в понедельник, 4 декабря, и закончит до Нового года — 29 декабря. Из-за проведения работ по пешеходному маршруту перекроют движение.
Вблизи Попова, 12 находятся художественный и краеведческие музеи, драмтеатр.
Накануне стало известно о том, что аварийный дом №21 на Гражданском проспекте снесут. Здание было построено в 1952 году, в 2000 году его износ составлял 54%.