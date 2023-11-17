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Школа

На ремонт школы в Белгороде выделят ещё 100 млн рублей

17 ноября 2023, 11:02
Фото: 1MI
Школа
Отремонтировать необходимо окна и двери, полы, стены, потолок, фасад и кровлю. Заявки подаются до 24 ноября, следует из данных сайта «РосТендер».

На ремонт школы №11 в Белгороде потратят ещё 100 млн рублей. Управление капитального строительства ищет подрядчика, который проведёт строительно-монтажные работы. Заявки принимаются до 24 ноября. Деньги выделят из областного бюджета.

Планируется провести ремонт оконных и дверных блоков, выполнить устройство полов, сделать отделку стен и потолка, а также фасада. Отремонтировать необходимо кровлю, цоколь и различные системы. Исполнителя выберут 27 ноября.

Ранее сообщалось, что в Прохоровском районе после капитального ремонта открылась Шаховская школа. В здании заменили инженерные и коммуникационные сети, кровлю, оконные и дверные блоки. Строители обновили фасад, отделку помещений, благоустроили территорию.

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#Белгородская область#Капремонт#Школа#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#УКС
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