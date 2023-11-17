На ремонт школы в Белгороде выделят ещё 100 млн рублей

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
На ремонт школы №11 в Белгороде потратят ещё 100 млн рублей. Управление капитального строительства ищет подрядчика, который проведёт строительно-монтажные работы. Заявки принимаются до 24 ноября. Деньги выделят из областного бюджета.
Планируется провести ремонт оконных и дверных блоков, выполнить устройство полов, сделать отделку стен и потолка, а также фасада. Отремонтировать необходимо кровлю, цоколь и различные системы. Исполнителя выберут 27 ноября.
Ранее сообщалось, что в Прохоровском районе после капитального ремонта открылась Шаховская школа. В здании заменили инженерные и коммуникационные сети, кровлю, оконные и дверные блоки. Строители обновили фасад, отделку помещений, благоустроили территорию.