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Published Сегодня, 14:51

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Updated Сегодня, 14:54

Снос дома

Недалеко от мэрии Белгорода снесут старый двухэтажный дом

27 ноября 2023, 14:51
Фото: 1MI
Снос дома

В Белгороде приступают к сносу дома на Гражданском проспекте

Ранее здание № 21 признали аварийным. На время демонтажа оборудуют временный коридор для безопасного движения пешеходов, сообщили в мэрии.

На Гражданском проспекте в Белгороде снесут дом № 21. На время демонтажа здесь появятся ограждение и предупреждающие знаки. Помимо этого, на участке организуют временный пешеходный коридор с перильным ограждением.

Согласно данным системы ГИС ЖКХ, построили двухэтажный дом на Гражданском проспекте в 1952 году. Общая площадь здания составляет 799,4 кв. м. Уже в 2000 году износ здания составлял 54%.

В 2019-м дом на Гражданском проспекте, 21 признали аварийным и подлежащим сносу. Спустя год мэрия Белгорода выпустила распоряжение об изъятии земельного участка под строением для муниципальных нужд.

Карта с указанием дома Карта с указанием дома
Карта с указанием дома
Фото: мэрия Белгорода
Мантулины и Жанна Чефранова помешали сносу аварийного дома в Белгороде
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#Город#Белгородская область#Аварийный дом#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Снос дома#Демонтаж
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