Недалеко от мэрии Белгорода снесут старый двухэтажный дом

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
На Гражданском проспекте в Белгороде снесут дом № 21. На время демонтажа здесь появятся ограждение и предупреждающие знаки. Помимо этого, на участке организуют временный пешеходный коридор с перильным ограждением.
Согласно данным системы ГИС ЖКХ, построили двухэтажный дом на Гражданском проспекте в 1952 году. Общая площадь здания составляет 799,4 кв. м. Уже в 2000 году износ здания составлял 54%.
В 2019-м дом на Гражданском проспекте, 21 признали аварийным и подлежащим сносу. Спустя год мэрия Белгорода выпустила распоряжение об изъятии земельного участка под строением для муниципальных нужд.