«Яндекс. Такси» занимает доминирующее положение на российском рынке

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Антимонопольная служба провела анализ рынка и установила, что «Яндекс.Такси» занимает доминирующее положение в России.
В службе отметили, что случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для анализа экономической обоснованности повышения цен и принятия мер антимонопольного реагирования.
Однако в настоящее время возможные меры реагирования ФАС России ограничены постановлением правительства РФ от 24 марта 2022 года № 448.
цитируют «Известия» пресс-службу ФАС
Ранее ФАС также возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение рекламного законодательства. По данным службы, компания распространяла в рекламе недостоверные сведения о цене услуги. В ФАС пожаловались на рекламу онлайн-подписки «Яндекс.Плюс». В рекламе подписки была указана более низкая цена услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности.
Напомним, что недавно белгородке из-за сбоя в приложении такси пришлось заплатить более четырёх тысяч рублей за поездку по Разумному. Сама поездка стоила 188 рублей. Местной жительнице пообещали вернуть деньги.