«Яндекс. Такси» занимает доминирующее положение на российском рынке

Ранее ФАС также возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение рекламного законодательства. По данным службы, компания распространяла в рекламе недостоверные сведения о цене услуги. В ФАС пожаловались на рекламу онлайн-подписки «Яндекс.Плюс». В рекламе подписки была указана более низкая цена услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности.