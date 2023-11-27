Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

«Яндекс. Такси» занимает доминирующее положение на российском рынке

«Яндекс. Такси» занимает доминирующее положение на российском рынке

27 ноября 2023, 15:42
Фото: 1MI
Анализ рынка провела Федеральная антимонопольная служба. Подробности рассказала пресс-служба ФАС «Известиям».

Антимонопольная служба провела анализ рынка и установила, что «Яндекс.Такси» занимает доминирующее положение в России.

В службе отметили, что случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для анализа экономической обоснованности повышения цен и принятия мер антимонопольного реагирования.

Однако в настоящее время возможные меры реагирования ФАС России ограничены постановлением правительства РФ от 24 марта 2022 года № 448.
цитируют «Известия» пресс-службу ФАС

Ранее ФАС также возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение рекламного законодательства. По данным службы, компания распространяла в рекламе недостоверные сведения о цене услуги. В ФАС пожаловались на рекламу онлайн-подписки «Яндекс.Плюс». В рекламе подписки была указана более низкая цена услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности.

Напомним, что недавно белгородке из-за сбоя в приложении такси пришлось заплатить более четырёх тысяч рублей за поездку по Разумному. Сама поездка стоила 188 рублей. Местной жительнице пообещали вернуть деньги.

В пределах Разумного: поездка по посёлку в такси обошлась белгородке в 4 тыс. рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина в окровавленной футболке на ходу запрыгнул в такси и пробил стеклоВ пределах Разумного: поездка по посёлку в такси обошлась белгородке в 4 тыс. рублейСтало слишком дорого: белгородцы отказываются от поездок на такси, когда есть выбор
#Город#Общество#Белгородская область#Такси#Алина Харина#ФАС России#Поездки
Подпишитесь
Что происходит с детьми в «Бригантине „Белогорье“» в охваченном штормом Крыму?
Сегодня, 12:52
Нашли ещё денег: в мэрии объяснили очередной перенос даты монтажа остановки «Стадион»
Сегодня, 14:58
В белгородскую самооборону вошли почти 6 тысяч человек
Сегодня, 11:57
Новые остановки появятся в районе памятника князю Владимиру в Белгороде
Сегодня, 13:54
Виноваты дожди? Откуда взялась течь в ремонтируемом переходе на «Стадионе» Белгорода
Сегодня, 14:31
Сбросили «рога»: сколько водителей белгородского троллейбуса пересело на автобусы?
Сегодня, 12:35