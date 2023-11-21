Мужчина в окровавленной футболке на ходу запрыгнул в такси и пробил стекло

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В воскресенье, 19 ноября, в Курске на улице Парковой произошла странная история. «Курские известия» рассказали, что один из таксистов возвращался домой, когда увидел шедшего по улице мужчину в окровавленной футболке. Тот внезапно разбил заднее стекло пассажирского сиденья и запрыгнул внутрь машины. Выбраться оттуда он пытался тем же способом на полном ходу.
Водитель не растерялся: прибавил газу, выехал из дворов и, заметив бригаду скоро помощи, начал ехать рядом с ними и сигналить. Фельдшеры обратили внимание на машину и остановились.
Мужчина получил резаные раны. Росгвардейцы сопроводили медиков до больницы.
В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка. Известно, что пассажир находился в состоянии наркотического опьянения.