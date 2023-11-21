Мужчина в окровавленной футболке на ходу запрыгнул в такси и пробил стекло

В воскресенье, 19 ноября, в Курске на улице Парковой произошла странная история. «Курские известия» рассказали, что один из таксистов возвращался домой, когда увидел шедшего по улице мужчину в окровавленной футболке. Тот внезапно разбил заднее стекло пассажирского сиденья и запрыгнул внутрь машины. Выбраться оттуда он пытался тем же способом на полном ходу.