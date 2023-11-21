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Published Сегодня, 09:26

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Такси

Мужчина в окровавленной футболке на ходу запрыгнул в такси и пробил стекло

21 ноября 2023, 09:26
Фото: 1MI
Такси

Полиция проводит проверку после происшествия в такси в Курске

Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, когда 19 ноября в одном из дворов Курска решил запрыгнуть в ехавшее такси. Он получил резаные раны. Его личность уже установили.

В воскресенье, 19 ноября, в Курске на улице Парковой произошла странная история. «Курские известия» рассказали, что один из таксистов возвращался домой, когда увидел шедшего по улице мужчину в окровавленной футболке. Тот внезапно разбил заднее стекло пассажирского сиденья и запрыгнул внутрь машины. Выбраться оттуда он пытался тем же способом на полном ходу.

Водитель не растерялся: прибавил газу, выехал из дворов и, заметив бригаду скоро помощи, начал ехать рядом с ними и сигналить. Фельдшеры обратили внимание на машину и остановились.

Мужчина получил резаные раны. Росгвардейцы сопроводили медиков до больницы.

В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка. Известно, что пассажир находился в состоянии наркотического опьянения.

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#Происшествия#Курская область#Наркотики#Такси#Нарочно не придумаешь#Черноземье#Александра Склярова
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